۲۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۳۳

سركنسول جمهوري تركيه در اروميه:

سفر هئیت تجاری استانبول به آذربایجان غربی

ارومیه – خبرگزاری مهر: سرکنسول ترکیه گفت: در راستای افزایش روابط اقتصادی فیما بین، 10 تا 15 ژانویه هیئت تجاری از استانبول عازم آذربایجان غربی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمت بولوت ظهر چهارشنبه در جریان دیدار با استاندار آذربایجان غربی با اعلام این خبر اظهارداشت: در مدت چهار ماه حضور خود در استان با مسئولان آذربایجان غربی، کرمانشاه و کردستان دیدار داشته و پیگیر راهکارهای افزایش همکاری برای توسعه روابط اقتصادی، تجاری، علمی و فرهنگی بوده ام.

وی در ادامه در کنار افزایش روابط اقتصادی بر گسترش روابط فرهنگی مانند استفاده از ظرفيت هاي فرهنگي خواهر خواندگی دو شهر ارومیه و ارزروم ترکیه، افزایش روابط بین دانشگاههای ارومیه، خوی و ماکو و وان ترکیه تاكيد كرد.

استاندار آذربایجان غربی هم در این دیدار با اشاره به پتانسیل های موجود در استان بر افزایش روابط تجاری و اقتصادی بین آذربایجان غربی و استانهای همجوار در کشور ترکیه، سرمایه گذاری و استفاده از پتانسیل های منطقه آزاد ماکو و توسعه بازارچه های مرزی تاکید کرد.

قربانعلی سعادت با بیان اینکه بازارچه هاي مرزي در ارتقاي سطح مبادلات تجاري و بازرگاني ميان دو كشور بسيار موثر هستند، افزود: موانعي مثل تلاش ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا از دلايل اصلي عدم رونق بازارچه هاي مرزي مشترك ميان دو كشور است كه بايد براي رفع اين موانع تدابير لازم اتخاذ شود.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که این بازارچه ها با توجه به اشتغال زايي براي مرزنشينان و درآمدزايي، از اهمیت بسزایی برخوردار است لذا باید برای افزایش رونق و ساماندهی وضعیت بازارچه ها هر دو كشور تلاش و اقدامات لازم را انجام دهند.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه به مزیتهای مناطق آزاد ماکو و ترابوزان ترکیه اشاره کرد و ضمن اظهار تمایل از بازدید از منطقه آزاد ترابوزان ترکیه خواستار تبادل تجارب این دو منطقه آزاد در راستای توسعه و گسترش و رونق اقتصادی و بهره مندي از پتانسیل های موجود در مناطق آزاد شد.

وی با بیان اینکه رونق اقتصادی برای هر دو کشور اهميت دارد، افزود: رويكرد مديريت ارشد استان، افزایش رابطه اقتصادی و تجاری با کشورهاي همسایه است.

