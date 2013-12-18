23 هزار نفر از خدمات امداد و نجات در مازندران بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ولی پور ظهر چهارشنبه در بازدید از طرح زمستانه نیروهای امدادی مازندران افزود: در هشت ماه نخست امسال، سه هزار و 135 عملیات امداد و نجات در استان انجام شد، که 23 هزار و 300 نفر از خدمات امداد و نجات بهره مند شدند.

وی گفت: از این تعداد 14 هزار نفر به صورت سرپایی، هزار و 600 نفر ازخدمات انتقال به مراکز درمانی و دو هزار و 500 نفر از اسکان اضطراری برخوردار شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران، از استقرار 33 پایگاه امداد و نجات در جاده ای و کوهستانی در استان خبر داد و گفت: سه هزار نفر امداد گر، 33 دستگاه آمبولانس ،20 خودرو و یک دستگاه بالگرد در طرح امداد و نجات زمستانه و جاده اي مشاركت دارند.

وی از اجرای عملیات امدادونجات زمستانی در منطقه دودانگه ساری خبر داد و گفت: در این حادثه 530 سرنشین که گرفتار برف بودند، با همکاری امدادگران نجات یافتند.

طرح امداد و نجات زمستانه تا 15 فروردین 93 در محورهای مواصلاتی استان مازندران ادامه دارد.