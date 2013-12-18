10 کمیسیون تخصصی در قالب کارگروه پژوهش لرستان فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد نامداری ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر لرستان در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برنامه های برگزار شده در جریان هفته پژوهش اظهار داشت: در کارگروه پژوهش استان حوزه های مختلف را تفکیک کرده ایم و لرستان اولین استانی است که با همکاری استانداری لرستان این کار را انجام داده است.

وی با اشاره به فعالیت 10 کمیسیون تخصصی در قالب این کارگروه عنوان کرد: در این کمیسیون ها از متخصصان فنی و اساتید دانشگاه در رشته های مختلف استفاده شده است.

نامداری با بیان اینکه برای برگزاری برنامه های هفته پژوهش در استان از دو ماه قبل برنامه ریزی آغاز شده است، افزود: همچنین در این مدت کار انتخاب پژوهشگران را با توجه به معیارها و ملاکهای مورد نظر انجام دادیم.

وی شعار امسال هفته پژوهش را "پژوهش و فناوری کلید توسعه پایدار" عنوان کرد و افزود: هدف ما در این بخش توجه به پژوهش تقاضا محور است تا بتواند به صورت کاربردی مشکلات استان را در ابعاد مختلف حل کند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان با اشاره به تحصیل 500 دانشجو دکتری در دانشگاه لرستان عنوان کرد: ما آمادگی داریم که پایان نامه های دانشجویان دکتری را در راستای حل معضلات استان به کار بگیریم.

نامداری با بیان اینکه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاههای استان در خدمت دستگاههای مختلف در مسیر توسعه لرستان هستند، افزود: امیدواریم برای توسعه استان که دغدغه همه ماست بتوان از این ظرفیت استفاده کرد.