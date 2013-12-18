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۲۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۳۲

برنامه پروازهای ایران ایر به بحرین

برنامه پروازهای ایران ایر به بحرین

با انجام پرواز هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در روز 30 آذرماه سال جاری از مشهد مقدس به فرودگاه بحرین، پروازهای هما به این فروگاه آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هما اعلام کرد: مسیرپروازی مشهد - بحرین - مشهد به عنوان چهارمین مسیر پروازی هما در حاشیه خلیج فارس که از سال 2011 میلادی متوقف شده بود دوباره برقرار می‌شود.

براساس برنامه ریزی انجام شده پروازهای این مسیر در روزهای شنبه و چهارشنبه هر هفته در مسیر مشهد - بحرین - مشهد براساس جدول زیر صورت می‌گیرد.

ردیف شماره پرواز روز مبدا مقصد ساعت حرکت از مبدا به وقت محلی ساعت ورود به مقصد به وقت محلی
1 687 شنبه مشهد بحرین 10:55 12:50
2 686 شنبه بحرین مشهد 13:50 16:25
3 687 چهارشنبه مشهد بحرین 17:00 18:55
4 686 چهارشنبه بحرین مشهد 19:55 22:35

گفتنی است، این اقدام به دنبال امضای تفاهم نامه بین مسئولان هواپیمایی دو کشور جمهوری اسلامی ایران و بحرین برای برقراری پروازهای بین دو کشور انجام می‌شود.

در حال حاضر هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در برنامه زمستانی خود در هفته 29 پرواز به فرودگاه های کویت، قطر، امارات متحده‌عربی و بحرین دارد.

کد مطلب 2198438

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