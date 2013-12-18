برنامه پروازهای ایران ایر به بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر، هما اعلام کرد: مسیرپروازی مشهد - بحرین - مشهد به عنوان چهارمین مسیر پروازی هما در حاشیه خلیج فارس که از سال 2011 میلادی متوقف شده بود دوباره برقرار میشود.
براساس برنامه ریزی انجام شده پروازهای این مسیر در روزهای شنبه و چهارشنبه هر هفته در مسیر مشهد - بحرین - مشهد براساس جدول زیر صورت میگیرد.
|ردیف
|شماره پرواز
|روز
|مبدا
|مقصد
|ساعت حرکت از مبدا به وقت محلی
|ساعت ورود به مقصد به وقت محلی
|1
|687
|شنبه
|مشهد
|بحرین
|10:55
|12:50
|2
|686
|شنبه
|بحرین
|مشهد
|13:50
|16:25
|3
|687
|چهارشنبه
|مشهد
|بحرین
|17:00
|18:55
|4
|686
|چهارشنبه
|بحرین
|مشهد
|19:55
|22:35
گفتنی است، این اقدام به دنبال امضای تفاهم نامه بین مسئولان هواپیمایی دو کشور جمهوری اسلامی ایران و بحرین برای برقراری پروازهای بین دو کشور انجام میشود.
در حال حاضر هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در برنامه زمستانی خود در هفته 29 پرواز به فرودگاه های کویت، قطر، امارات متحدهعربی و بحرین دارد.
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