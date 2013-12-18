دلایل اختلال شبکه شتاب اعلام شد/ افزایش تعداد تراکنش روزانه به100 میلیون

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمود احمدی درباره همايش هم‌افزايي بانک ها و دانشگاه ها در توسعه بانكداري مجازي گفت: با توجه به ضرورت تقويت رويكرد علمي حوزه فناوري بانک ها از يكسو و ظرفيت علمي و پژوهشي دانشگاه‌ها و مراكز علمي كشور از سوی دیگر، پيشنهاد شد براي هم‌افزايي هر چه بيشتر بين حوزه دانشگاه‌ها و بانک ها همايشي برگزار شود تا ضمن هم‌انديشي و تبادل نظر بين اين دو حوزه، امكان ارتباط علمي بين دانشگاه و بانک فراهم آید.

دبیرکل بانک مرکزی اظهارداشت: مهم ترين دستاورد برگزاري چنين همايشي را مي‌توان برقراري اين ارتباط و انجام پروژه‌هاي مشترک در جهت توليد علم و فناوري جديد در حوزه بانكداري الكترونيک و بانكداري مجازي و ايجاد رويكرد بومي‌سازي تجهيزات و نرم‌افزارهاي بانكي عنوان کرد و این رویکرد، گام ارزشمندی در راستا نزدیکی حوزه فناوري و بانک ها تلقی می شود.

احمدی ادامه داد: با توجه تعاریف مختلف از مفهوم بانک مجازي در داخل كشور، اولين وظيفه‌اي كه رياست كل بانک مركزي برشمرد، دستيابي به يک تعريف و مفهوم استاندارد، فراگير و مقبول در جامعه بانكي و علمي كشور بود که لازمه آن مهیا بودن شبکه بانکی کشور برای رویارویی با موج بزرگی است که از آن به عنوان فرصتی بزرگ یا چالشی اساسی تعبیر کردند. همچنين تلاش به منظور ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي استقرار نظام بانكداري مجازي در ابعاد قانوني، مقرراتي، فني و علمي يكي ديگر از وظايفي است كه رئیس كل بانک مركزي به آن اشاره داشتند.

وی خاطرن نشان کرد: اين همايش و گردهمايي هاي مشابه مي‌توانند نقطه آغاز فرآيندي باشند كه با تشريح ظرفيت‌هاي علمي مراكز پژوهشي و تحقيقاتي توسط اين مراكز و نيز با توضيح نيازمندي حوزه‌هاي فناوري بانک ها ضمن دستيابي به تعريف پروژه‌هاي مشترک بين اين دو حوزه، فعاليت هاي انجام شده قبلي و آينده مورد ارزيابي، نقد و بررسي قرار گيرد تا امكان پيوند علمي و عملیاتی بين نيازمندي فناوري بانک ها، بخش‌هاي R&D شركت هاي فعال در حوزه‌هاي بانک ها و توانمندي علمي دانشگاه ها و مراكز پژوهشي بيش از پیش فراهم شود.

دبیرکل بانک مرکزی تاکید کرد: با توجه به گستردگي دنیای بانکداری الکترونیک و بانکداری مجازی در بخش فني و علمي و با وجود تلاش هايي كه بعضا در دانشگاه ها و مراكز پژوهشي در اين رابطه انجام مي گيرد، به علت نبود ارتباط مناسب و متناسب با اين گستردگي و حجم نيازمندي، متاسفانه استقبال بانک ها و همين طور رويكرد مراكز علمي و پژوهشي به اين حوزه راضي كننده نيست. به همين دليل، برگزاري اين همايش و ساير همايش ها با اين رويكرد در دستور كار قرار گرفته است. اميدواريم طرح اين مباحث و حضور فعال تر و بيشتر مراكز علمي و پژوهشي و مديران و مسئولين مرتبط بانكي در كنار هم منجر به تشديد فعاليت و هم‌افزايي در هر دو حوزه گرديده و نتيجه عملي آن، استقبال بيشتر بانک ها از اين دستاوردها باشد.

احمدی بیان داشت: تاکنون در كشورمان گویش، استانداردسازی و تفسیر واحدی از مفهوم بانکداری مجازی در دست نبوده و اين شيوه نوين بانكداري به معناي واقعي، جايگاه خود را پيدا نكرده است و فعاليت منطبق با مفهوم بانكداري مجازي نداريم ولی اميدواريم با حركتي كه در جهت مرتفع كردن اين نقيصه آغاز شده است، در آينده نزديک شاهد فعاليت مجازي عمليات بانكي در كشور باشيم.

وی در خصوص اقدامات بانک مرکزی برای جلوگیری از بروز اختلال در شبکه شتاب به ویژه در زمان توزیع یارانه ها گفت: این ماه (روز یکشنبه 92.09.24) با واریز شدن یارانه ها به حساب سرپرستان خانوار مشکلاتی در سامانه های تعدادی از بانک های عضو شتاب رخ داد و گروهی از مشتریان بانک ها در دریافت خدمات بانکی از شتاب دچار مشکلات شدند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی اظهارداشت: آنچه که در آسیب شناسی این روز می توان عنوان کرد این است که جدای از سیر فزاینده تراکنش های مشتریان که به صورت ماهانه در حال افزایش است، چند بانک بزرگ در فاصله زمانی ساعت 9 الی 20 به تناوب زمانی و در مواردی هم زمان با هم دچار اختلالاتی شدند. این موضوع باعث ایجاد تراکنش های ناموفق بانکی و به دنبال آن تراکنش های اصلاحیه ارسالی با حجم بالا و در نتیجه، افت کارایی سامانه های برخی از بانک ها شد. شرایط موجب شد مشتریان شاپرک نیز نتوانند خدمات مطلوب را کسب کنند. درصد سرویس دهی شتاب در این روز 85 درصد و تعداد کل تراکنش 49 میلیون بوده است.

دبیرکل بانک مرکزی افزود: مرکز شتاب با ایجاد زیرساخت ها و ظرفیت سازی مناسب توان مدیریت و تبادل 65 میلیون تراکنش در روز را داراست ضمن اینکه گروه ‌های فنی به صورت مستمر در حال به روزرسانی و ظرفیت سازی مرکز شتاب بوده و در حال حاضر ارتقای این مرکز برای مدیریت و تبادل 100 میلیون تراکنش در روز با استفاده از معماری های نوین در دستور کار قرار دارد.