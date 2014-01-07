علی تاجرنیا فعال سیاسی اصلاح طلب در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دیدار وزیر کشور با احزاب و با مثبت دانستن این امر گفت: وزیر کشور نماینده دولت محسوب می شود و این کار وی، جدا از طرز تفکرش نشان دهنده اعتقاد به احزاب و تقویت آن‌ها است و به نظر می رسد در دولت تدبیر و امید مساله احزاب مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه امیدواریم این نشست ها در حد رفع تکلیف باقی نماند و در جهت تقویت احزاب باشد، ادامه داد: خانه احزاب نهاد مستقل برآمده از احزاب سیاسی است، در دوره گذشته به دلیل عدم اعتقاد به تحزب و باور به تشکل های سیاسی تعطیل شد ، امیدواریم در این دوره احزاب بتوانند نقش موثرتری داشته باشند.

تاجرنیا درباه فعالیت احزاب اصلاح طلب در این دوره اظهار داشت: در فعالیت احزاب دو بحث وجود دارد یک فعالیت رسمی احزاب و دیگری فعال بودن این احزاب. جدای از اینکه در دولت گذشته محدودیت هایی برای احزاب اصلاح طلب بوده فکر می کنم حضورشان در همه عرصه ها فعالانه بوده است و در سخنان برخی نهادهای رسمی این مسائل مطرح می شود. در انتخابات ریاست جمهوری کناره گیری عارف از انتخابات بخش عمده ای از عملکرد احزاب اصلاح طلب بود که ممکن است بر حسب ظاهر نمود نداشته باشد اما نتیجه اش با همچنین کنشی معلوم می شود.

وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه در دولت جدید نقش احزاب پررنگ تر شود،گفت: رییس جمهور باید در عرصه های مختلف اهمیت احزاب را نشان دهد و به نظر می رسد احزاب اصلاح طلب در فضای مناسب آمادگی بیشتری برای فعالیت دارند همچنین فضا نشان داده بیشتر مورد اقبال هستند.

تاجرنیا با تاکید بر اینکه حرکت احزاب اصلاح طلب و عملکرد شورای هماهنگی جبهه اصلاحات منجر به انتخاب روحانی به عنوان رییس جمهور شد، ادامه داد: روحانی باید در وهله اول قانون را اجرا کند چرا که رفتارهای دولت گذشته غیر قانونی بود.فرصت برابر برای همه افراد شایسته در انتخابات فراهم شود و به این ترتیب گزینه مردم را برای انتخابات افزایش دهد.

وی در پاسخ به این سوال که رقیب اصلاح طلبان در انتخابات آینده اصولگرایان هستند یا حامیان دولت،گفت: گروهی که حامی روحانی هستند قریب به اتفاق اصلاح طلبان هستند.در صورتی که اصلاح طلبان و طرفداران دولت کاندیدا شوند، قطعا به سمت همگرایی می روند .اصلاح طلبان به همان دلایلی در انتخابات از روحانی حمایت کردند در انتخابات مجلس نیز همراهی و همگرایی خواهد داشت. در انتخابات ریاست جمهوری یک گروه سیاسی اصولگرا از روحانی حمایت نکرد حتی جامعه روحانیت مبارز که آقای روحانی عضور آن بود.