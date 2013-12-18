اسامی داوران جشنواره سینماحقیقت در آبادان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس امینی، دانش اقباشاوی، بهزاد وزیری، محمودرضا ثانی و محمد مرادی هنرمندانی هستند که 22 فیلم منتخب بخش مسابقه ملی جشنواره سینماحقیقت را داوری خواهند کرد.

به پنج مستندساز منتخب هیات داوران جشنواره سینما حقیقت آبادان طی مراسمی که پنجشنبه 28 آذر ماه در آبادان برگزار می شود تندیس جشنواره، لوح تقدیر و هدیه نقدی اهدا شود.

نمایش فیلم های منتخب جشنواره سینماحقیقت در سینما نفت و تالار مهر شهر آبادان، از دیروز آغاز شده و تا فردا ادامه خواهد داشت.

ناصر تقوایی، داریوش ارجمند، سیدمحمدمهدی طباطبایی نژاد، محمد آفریده، جعفر صانعی مقدم، حبیب ایل بیگی، مرتضی رزاق کریمی، فرهاد مهرانفر، ابوالفضل جلیلی، مرضیه وفامهر، مهرداد اسکویی، علیرضا قاسم خان، امیرشهاب رضویان، مرتضی ندایی، علی محمد قاسمی، منوچهر مشیری، محمدعلی فارسی، کاوه بهرامی مقدم، محمدحسین مهدویان، ناصر صفاریان، ابوالفضل توکلی، مرتضی پایه شناس، بابک بهداد، رضا فرهمند، مهدی قربانپور، مسعود سفلایی، شهروز توکل، الهام حسین زاده، آزاده بی زار گیتی، لقمان خالدی، فرشاد افشین پور، محمد حمیدی مقدم کاروان مستندسازان به شهر آبادان را تشکیل می دهند.