تبليغ دين يكي از مهمترين وظايف روحانيت است/ تأکید بر بیان مسائل شرعی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی صبح چهارشنبه در پایان درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، با اشاره به مبحث جمعيت کشور بیان داشت: سياست كاهش جمعيت از دوران پهلوي پیدا شد که خلاف اسلام بود زيرا پيامبر اكرم(ص) به ازدياد نسل توصيه فرموده‌اند.

اين مرجع تقليد با تاكيد بر ارائه تسهيلات بيشتر براي ازدواج و تشيكل خانواده ابراز کرد: ممكن است برخي به دليل ترس از فقر ازدواج نكنند كه بايد آنها را نسبت به اين مسئله آگاه كرده و راه‌های ازدواج آسان جوانان را مهیا نمود.

وی با بیان این که جمعیت کشور رو به پیری است، تصریح کرد: پير شدن جمعيت كشور براي آينده ايران خطرناك می‌باشد که بايد تكثير نسل را تبليغ كرد تا جمعيت ما همواره جوان بماند.

اتحاد مستكبران براي مقابله با اسلام

آیت الله نوری همدانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خلف وعده‌های غرب اظهار داشت: اتحاد مستكبران براي مقابله با اسلام و انقلاب ایجاد شده است و مثلث كفر، نفاق و صهيونيسم عليه تشيع و جمهوري اسلامي فعاليت‌هاي زيادي را انجام می‌دهند.

وی همچنین با اشاره به ایام تبلیغی دهه صفر اظهار داشت: مسأله تبليغ دين يكي از محسنات حوزه‌های علمیه است كه در نتیجه آن همواره مردم با مسائل روز آشنا مي‌شوند.

این مفسر قرآن کریم بیان داشت: در گذشته روحانيون مشكلات فراواني در زمينه تبليغ داشتند، ولي امروز امكانات بهتري براي آنها فراهم شده است.

وی با اشاره به سیره تبلیغی علمای اسلام افزود: میرزای شیرازی احترام فراوانی به هم مباحثه‌ای خود داشتند، که روزی هنگام ملاحظه فقر فرهنگی و دینی در یکی از روستاها در همانجا برای تبلیغ معارف دینی می ماندو به تبلیغ دین می پردازد.

تأکید بر بيان مسائل شرعي بر روي منابر

آیت الله نوری همدانی با اشاره به سخنان شهید ثانی در کتاب المنیة المرید اظهار داشت: شهيد ثاني بیان می‌کنند؛ در برخی مناطق، مردم، احكام شرعي و قرائت نماز خود را نمي‌دانند و این همان وظيفه مهم طلاب است كه به آنجا بروند و به تبليغ دين بپردازند.

وي تاكيد کرد: بيان مسائل شرعي بر روي منابر باید با جدیت مطرح شود، چرا که امام صادق(ع) و ساير اهل بيت(ع) مسائل شرعي را بيان مي‌كردند و نباید طلبه‌اي از اين امر پرهيز داشته باشد.

این مرجع تقلید ادامه داد: تبليغ دين يكي از مهمترين وظايف روحانيت است، همه حوزويان بايد در اين زمينه با انتخاب موضوع مناسب و با محور قرار دادن مسائل شرعی تلاش کنند.

وی خطاب به طلاب و فضلا بیان داشت: ذوق، سليقه و اطلاعات طلاب در انتخاب موضوع نقشي اساسي دارد، همه سخنان نيز بايد حول محور موضوع انتخاب شده بیان شود، ضمن اين كه تنظيم صحيح و كامل مباحث هم اهميت ويژه‌اي داشته و مبلغان باید با لغات شیوا و روان سخن بگویند.

به گزارش مرکز خبر حوزه، آيت‌الله نوري همداني با بیان این که از سخنان طولانی و خسته کننده در منابر باید پرهیز شود گفت: سخنان کوتاه، ساده و روان يكي از مهمترين كليدهاي تبليغ صحيح دين است.