  1. استانها
  2. همدان
۲۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۰۴

مولوی:

همایش تجلیل از خدمات 30 ساله امام جمعه نهاوند برگزار می شود

همایش تجلیل از خدمات 30 ساله امام جمعه نهاوند برگزار می شود

نهاوند-خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان نهاوند گفت: همایش تجلیل از خدمات 30 ساله امام جمعه نهاوند برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی مولوی ظهر امروز در جمع اعضا کمیته اجرایی برگزاری این همایش در سالن شهدای فرمانداری اظهار داشت: تجلیل و تکریم از زحمات و خدمات افرادی که در جهت اعتلا و  شناخت نهاوند به کشور شده اند یک وظیفه همگانی است.

مولوی گفت: این همایش به منظور تجلیل از مقام  والای شخصیت علمی ،معنوی و سیاسی  امام جمعه شهر نهاوند در طول 34 سال مسئولیت سنگین و خطیر امام جمعه شهر نهاوند روز شنبه صبح ساعت 9 در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود.

وی افزود: با اشاره به اینکه سه  کمیته علمی، پشتیبانی و اطلاع رسانی برای این همایش در حال فعالیت هستند گفت: برای برگزاری این همایش  ستاد نمازجمعه شهرستان نهاوند، سازمان تبلیغات اسلامی، ستاد تجلیل و تکریم مفاخر نهاوند، شورای فرهنگ عمومی، حوزه علمیه قم و سپاه ناحیه نهاوند و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با فرمانداری نهاوند همکاری داشته اند.

فرماندار شهرستان نهاوند افزود: نماز جمعه عامل پيوند و همبستگي ملي و همواره خنثي كننده توطئه‌هاي دشمنان بوده است و مركز بسيج مردم براي دفاع از اسلام است كه رشد و پيشرفت جامعه را نيز به دنبال دارد.

مجتبی مولوی عنوان کرد: حجت الاسلام مغیثی امام جمعه شهر نهاوند در طول 34 سال گذشته نقش موثر و مهمی در ایجاد و شکل گیری وحدت و همبستگی مردم نهاوند داشته اند و زمینه توسعه و پیشرفت شهر نهاوند را در زمینه های مختلف خصوصا فرهنگی و مذهبی و اجتماعی و سیاسی فراهم کرده اند.

مولوی گفت: این عالم متقی در طول 34 گذشته منشا خدمات علمی، فقهی، اجتماعی و فرهنگی فراوانی به مردم و جامعه  نهاوند بوده که این گواه صادقی بر عظمت روح و شکوه معنوی و ایمان اخلاقی ایشان است.

وی ادامه داد: ایجاد دهها مرکز و موسسه و مجموعه خیریه و مذهبی، مقدمات احداث دانشگاه های مختلف نهاوند، مسئولیت حوزه علمیه و تربیت روحانیون آگاه و متعهد و رسیدگی به امور شرعی و دینی، دستگیری از تهیدستان و محرومان از اقدامات ماندگار حجت الاسلام مغیثی در طول 34 سال گذشته است.

کد مطلب 2198476

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه