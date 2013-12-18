تولیدات پژوهشی دانشگاه ها باید خصوصی سازی شود/ لزوم حرکت دانشگاه ها به سمت کارآفرینی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا میر محسنی ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری آذربایجان شرقی با اشاره به تجربه های کشورهای پیشرفته در امر پژوهش گفت: ایجاد کلینیک های صنعت از تجربه های موفق کشورهای پیشرفته است و این کلینیک ها باید در دانشگاه های استان نیز ایجاد شود.

وی اضافه کرد: در 10 سال گذشته 222 شرکت فناوری ایجاد شده است و 146 ثبت اختراع، تولید 63 مقاله علمی توسط شرکت های دانش بنیان و کسب 71 دستاورد کشوری با گردش مالی بیش از 95 میلیارد ریال از فعالیت های مهم پارک علم و فناوری استان بوده است.

میر محسنی یکصد قرار داد پژوهشی شرکت دانش بنیان با سازمان های مختلف استان، 50 تفاهم نامه با سازمان ها، ایجاد اشتغال برای دو هزار و 800 نفر، اشتغالزایی مولد از طرف نیروهای تربیت شده پارک علم و فن آوری و کسب رتبه اول در اشتغالزایی در سال گذشته و همچنین کسب رتبه نخست در مجموع یکصد و 37 مرکز رشد را از دیگر دستاوردهای پارک علم و فن آوری آذربایجان شرقی دانست.

وی خواستار تبدیل استان به قطب علم و فناوری شد و افزود: آذربایجان شرقی با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های که در زمینه پژوهش دارد می تواند به قطب علم و فناوری تبدیل شود.