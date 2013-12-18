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۲۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۱۳

صادقلو:

وحدت حوزه و دانشگاه باعث ایجاد تحولات مهم در کشور شد

وحدت حوزه و دانشگاه باعث ایجاد تحولات مهم در کشور شد

گرگاان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان گفت: وحدت حوزه و دانشگاه ثمره تفکر امام خمینی(ره) است که تحولات مهمی را در کشور ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو ظهر چهارشنبه در اختتامیه همایش تجلیل از پژوهشگران برتر استان افزود: این بنیان گذاری اهدافی را دنبال می کند که می توان با تحقیق در  این اهداف ، پی برد که امام خمینی(ره) با نام گذاری این روز اهداف متعالی بلند و والایی را دنبال می کردند.

صادقلو با اشاره به اینکه این وحدت در دهه های گذشته رخدادهای مهمی را در کشور ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: در گذشته  با رهبری علما و روحانیون و همراهی روشنفکران جامعه مسیر تحولات بسیاری باز شد که پیروزی انقلاب یکی از ثمره های این وحدت است.

وی ادامه داد: امام سعی داشتند تا با این نامگذاری  نتایجی که در انقلاب رخ داده است مصادره نشود و از هم گسیختگی بین مردم ایجاد نشود .

استاندار اظهار داشت: هر گاه روحانیت  از قشر روشنفکر دانشجو جدا شود مطمنا اتفاقات زیادی در تحولات جامعه رخ می دهد و نمی توانیم به اهدافی که در این انقلاب مد نظر داریم برسیم.

وی افزود: جدایی این دو قشر از یکدیگر وقایع تاریخی بدی را در کشور تشکیل داده است و باید این تبادل بین دانشگاه و حوزه برای استمرار انقلاب وجود داشته باشد.

صادقلو با بیان اینکه  نباید به دنبال تشریفاتی ساختن این تبادل باشیم، تصریح کرد: اگرتبادل به شکل تشریفاتی دنبال شود مطمنا به اهداف بنیان گذاری این روز دست نخواهیم یافت.

کد مطلب 2198485

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