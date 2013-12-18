وحدت حوزه و دانشگاه باعث ایجاد تحولات مهم در کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو ظهر چهارشنبه در اختتامیه همایش تجلیل از پژوهشگران برتر استان افزود: این بنیان گذاری اهدافی را دنبال می کند که می توان با تحقیق در این اهداف ، پی برد که امام خمینی(ره) با نام گذاری این روز اهداف متعالی بلند و والایی را دنبال می کردند.

صادقلو با اشاره به اینکه این وحدت در دهه های گذشته رخدادهای مهمی را در کشور ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: در گذشته با رهبری علما و روحانیون و همراهی روشنفکران جامعه مسیر تحولات بسیاری باز شد که پیروزی انقلاب یکی از ثمره های این وحدت است.

وی ادامه داد: امام سعی داشتند تا با این نامگذاری نتایجی که در انقلاب رخ داده است مصادره نشود و از هم گسیختگی بین مردم ایجاد نشود .

استاندار اظهار داشت: هر گاه روحانیت از قشر روشنفکر دانشجو جدا شود مطمنا اتفاقات زیادی در تحولات جامعه رخ می دهد و نمی توانیم به اهدافی که در این انقلاب مد نظر داریم برسیم.

وی افزود: جدایی این دو قشر از یکدیگر وقایع تاریخی بدی را در کشور تشکیل داده است و باید این تبادل بین دانشگاه و حوزه برای استمرار انقلاب وجود داشته باشد.

صادقلو با بیان اینکه نباید به دنبال تشریفاتی ساختن این تبادل باشیم، تصریح کرد: اگرتبادل به شکل تشریفاتی دنبال شود مطمنا به اهداف بنیان گذاری این روز دست نخواهیم یافت.