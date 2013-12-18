2000 دانشجوی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه لرستان تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن زمانیان ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر لرستان اظهار داشت: در حال حاضر 500 دانشجو مقطع دکتری و هزار و 500 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

وی با اشاره به اینکه پژوهش در دانشگاه دارای سه رکن است عنوان کرد: این سه رکن شامل اعضا هیئت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و تجهیزات و آزمایشگاهها است.

رئیس دانشگاه لرستان با اشاره به تعداد اعضا هیئت علمی این دانشگاه عنوان کرد: با اقدامات صورت گرفته طی چند سال اخیر تعداد اعضا هیئت علمی دانشگاه لرستان از 175 نفر به 250 نفر افزایش یافته است.

زمانیان همچنین از بورس 50 نفر از اعضا هیئت علمی این دانشگاه خبر داد و تصریح کرد: در صورت فارغ التحصیلی این افراد تعداد اعضا هیئت علمی دانشگاه لرستان به 550 نفر خواهد رسید.

وی ادامه داد: با این وجود مطابق طرح آمایش آموزش عالی هنوز این دانشگاه 200 استاد کم دارد که باید تلاش در زمینه جذب این تعداد نیز در دانشگاه صورت گیرد.

رئیس دانشگاه لرستان با اشاره به تدریس 63 رشته تحصیلی در مقطع دکتری در این دانشگاه افزود: همچنین هم اکنون 96 رشته نیز در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه لرستان تدریس می شود.

