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۲۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۱۵

دستور وزیر رفاه برای رسیدگی به وضعیت مصدومان حادثه شوشتر

دستور وزیر رفاه برای رسیدگی به وضعیت مصدومان حادثه شوشتر

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر لزوم رسیدگی به وضعیت خانواده های کشته شدگان حادثه تصادف گتوند -شوشتر و مجروحان این حادثه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر علی ربیعی با صدور دستوری به سازمان بیمه سلامت، سازمان تامین اجتماعی و سازمان بهزیستی و اداره کل تعاون استان خوزستان تصریح کرد: تمهیدات و تدابیر لازم را برای رسیدگی به وضعیت خانواده حادثه دیدگان و مجروحان این حادثه  اتخاذ نمایند.

بر همین اساس مقرر شد سازمان بیمه سلامت، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی و اداره کل تعاون استان خوزستان تدابیر و تمهیدات لازم را برای رسیدگی به حادثه دیدگان ، بویژه خانواده های داغداربه عمل آورده و گزارش اقدامات خود را به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعکس کنند.

کد مطلب 2198492

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