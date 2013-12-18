دستور وزیر رفاه برای رسیدگی به وضعیت مصدومان حادثه شوشتر

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر علی ربیعی با صدور دستوری به سازمان بیمه سلامت، سازمان تامین اجتماعی و سازمان بهزیستی و اداره کل تعاون استان خوزستان تصریح کرد: تمهیدات و تدابیر لازم را برای رسیدگی به وضعیت خانواده حادثه دیدگان و مجروحان این حادثه اتخاذ نمایند.

بر همین اساس مقرر شد سازمان بیمه سلامت، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی و اداره کل تعاون استان خوزستان تدابیر و تمهیدات لازم را برای رسیدگی به حادثه دیدگان ، بویژه خانواده های داغداربه عمل آورده و گزارش اقدامات خود را به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعکس کنند.