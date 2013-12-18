خراسان جنوبی رتبه چهار کشوری در جشنواره جوان خوارزمی را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا وردی صبح چهارشنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران و دانش آموزان پانزدهمین جشنواره خوارزمی با اشاره به اهمیت این جشنواره بیان کرد: جشنواره خوارزمی از معتبرترین جشنواره های بین المللی کشور است.

وی ادامه داد: برگزیدگان این جشنواره که موفق به کسب رتبه های اول تا سوم می شوند می توانند عضو انجمن بنیان ملی نخبگان کشور شده و همچنین می توانند بدون شرکت در کنکور وارد دانشگاه شوند.

وردی به تعداد 335 طرح در سطح استان اشاره کرد و افزود: 478 دانش آموز در این تعداد طرح شرکت داشتند که از این تعداد 310 نفر دختر و 168 نفر پسر حضور یافتند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با بیان اینکه 20 طرح برگزیده استانی به سطح کشوری راه یافتند؛ عنوان کرد: این تعداد طرح توسط 37 دانش آموز دختر و پسر ارائه شد که از این تعداد 32 نفر دختر و پنج نفر پسرهستند.

وردی با معرفی طرح باران خواهی برگزیده جشنواره خوارزمی گفت: طرح باران خواهی تابلو فرشی توسط دانش آموزان مریم اکبری و مریم خسروی اسفزار از هنرستان کاردانش کوثر با راهنمایی اساتید مریم بیجاری و محمد صمیمی اول برگزیده جشنواره کشوری شدند.

وی به طرح دوم با عنوان زعفران شناسا گری به صرفه اشاره کرد و افزود: در این طح زعفران به عنوان یک شناساگر عمل می کند که از نظر اقتصادی به صرفه است و دانش آموزان دبیرستان فرزانگان قاین موفق به کسب رتبه در جشنواره خوارزمی شدند.

وی با معرفی افراد شرکت کننده در این طرح افزود: دانش آموزان آذر مرادی، زهرا مصباح افلاطون، نسترن قوی، مهین بنی اسدی و فائزه جعفری مقدم با راهنمایی مریم صندوق داران درطرح زعفران شناساگری به صرفه برگزیده جشنواره خوارزمی شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با بیان اینکه 32 استان کشور در پانزدهمین جشنواره خوارزمی شرکت کردند؛ افزود: از میان 32 استان کشور تعداد 10 استان توانستند در جشنواره خوارزمی موفق به کسب رتبه شوند.

وی برای ارتقاء بیشتر سطح علمی دانش آموزان این استان عنوان کرد: این استان به لحاظ بنیه پشتیبانی کننده ضعیف بوده و همت و علاقه خود دانش آموزان و تشویق اساتید برای حضور فعال تر دانش آموزان دو عامل اصلی برای پیشرفت سطح علمی است.

وردی با بیان اینکه خداوند در قران اصل تفکر را مهم دانسته است؛ اضافه کرد: دانش آموزان با دیدن مسائل ساده ولی با تفکر عمیق می توانند به نتایجی دست یابند که برای کشور مفید است.