45 میلیون نفر در دنیا آلزایمر دارند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد زرین دست روز چهارشنبه در آیین افتتاح کنگره علوم اعصاب پایه وبالینی افزود : پیش بینی می شود تا پنج سال دیگر این تعداد جمعیت به سه برابر افزایش یابد.

وی با بیان اینکه سالخوردگان احتمال بیشتری دارد که به این بیماری مبتلا شوند از محققان خواست که با توجه به پیرشدن جمعیت و افزایش امید به زندگی به بیماری آلزایمر و راه های نوین درمان آن توجه بیشتری کنند.

زرین دست افزود: در زمان حاضر درمان خاصی برای برخی بیماری های اعصاب از جمله آلزایمر و اوتیسم وجود ندارد و تحقیقات آینده بهتر است که به این سمت گرایش داشته باشند.

وی ارتباط برقرار کردن محققان بالینی و علوم پایه با یکدیگر را از جمله اهداف مهم کنگره دوم علوم اعصاب پایه و بالینی برشمرد.

25 درصد مقالات پزشکی کشور در حوزه علوم اعصاب

دکتر محمد تقی جغتایی دبیر علمی کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی نیز در آیین افتتاح این کنگره اظهارداشت‌: درزمان حاضر 25 درصد مقالات پزشکی کشور در حوزه علوم اعصاب تهیه وتدوین می شوند.

وی افزود: براساس مطالعات به عمل آمده در زمان حاضر همچنین یک سوم مقالات علمی پزشکی در حوزه علوم اعصاب نوشته می شود.

جغتایی در ادامه به تعداد مقالات رسیده به دبیر خانه کنگره علوم اعصاب اشاره کرد و افزود: بیش از 850 مقاله به دبیرخانه کنگره ارسال شد.

وی افزود : این کنگره در تلاش است که در حوزه های مختلف ازجمله فلسفه ، علوم تربیتی ،علوم پایه و پزشکی از نظرات محققان استفاده کند.

دومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی از صبح چهارشنبه در مرکز همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران گشایش یافت.

این کنگره تا جمعه 29 آذر ماه به کار خود ادامه می دهد.