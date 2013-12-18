فرهنگ پژوهش در ادارات سیستان و بلوچستان باید نهادینه شود/تاکید بر ضرورت تشکیل شورای پژوهشی

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی ظهر چهارشنبه در دیدار با جمعی از نخبگان و پژوهشگران استان در استانداری اظهار داشت: گریز دولت ها از علم و دانش موجب تهدید و به خطر افتادن حیات آنها می شود و لذا برای گام برداشتن در مسیر توسعه باید تقویت طرح های پژوهشی مورد توجه قرار داد.

وی با اشاره به اینکه با وقوع انقلاب اسلامی بستر شکوفایی استعداد های بالقوه ایرانی نیز فراهم شد افزود: در خصوص تولید علم و نوآوری یکسری مقاومت هایی ممکن است وجود داشته باشد که نباید به حذف اندیشه صنعتی منجر شود.

استاندار با تاکید بر اینکه باید فرهنگ توجه به انسان های دارای فکر و اندیشه در استان نهادینه شود در جمع نخبگان اظهار داشت: در این مسیر برای نهادینه سازی این فرهنگ و بهره گیری از افراد نخبه در دستگاه های اجرایی نیاز به زمان داریم و شرط رسیدن به این هدف نیز اتخاذ صبوری و مدارا کردن با سختی ها است.

نیاز های جامعه اسلامی و استان در طرح ها مد نظر قرار گیرد

استاندار همچنین با تاکید بر ضرورت شکل گیری باشگاه های هم اندیشی و تشکیل تشکل های صنفی توسط نخبگان در استان ادامه داد: طرح های پژوهشی باید درراستای ضرورت های جامعه اسلامی و نیاز های استان شکل گیرد.

وی از پژوهشگران و نخبگان خواست تا برای گام برداشتن در مسیر توسعه و دفاع از حقوق مردم به عنوان رویکرد دولت موانع و اغلاط املایی دولت را تذکر دهند.

اوسط هاشمی همچنین خواستار تخصیص صد در صدی ردیف اعتبارات پژوهشی در دستگاه های اجرایی شد و افزود: شورای پژوهشی و علمی باید هر چه زودتر در استان راه اندازی شود.

وی وظیفه دولتمردان را ارزش گذاری طرح های نخبگان و همچنین اتخاذ راهکار و تدبیر در راستای رفع موانع عنوان کرد و افزود: لازم است تا برای رفع موانع و تسهیل در ارایه و اجرای طرح های پژوهشی در صورت وجود محدودیت برای این استان استثنا نیز قایل شد.