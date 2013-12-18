مفتح در تحقق وحدت حوزه و دانشگاه نقش ارزنده ای ایفا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت روز وحدت حوزه و دانشگاه ظهر چهارشنبه با حضور حجتالاسلام محمد محسنی استاد حوزه علمیه قم در شبستان مسجدالنبی (ع) قزوین برگزار شد.
حجتالاسلام محمد محسنی با بیان اینکه شهید مفتح پرچمدار حوزه و دانشگاه بود اظهارداشت: شهید مفتح یکی از شخصیتهای مؤثر در انقلاب اسلامی به شمار میرود که در راستای تعامل حوزه و دانشگاه فعالیتهای چشمگیری انجام داد.
وی افزود: میتوان گفت این شخصیت برجسته حوزوی فعالیتهای سیاسی و اجتماعی مفیدی در دوران حیات خویش انجام داد.
استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: شهید مفتح در کنار تحصیل در حوزه وارد دانشگاه شد و مدرک دکترای فلسفه اسلامی را از دانشگاه دریافت کرد.
حجتالاسلام محسنی تصریح کرد: این شخصیت برجسته، با تحصیل در دو محیط حوزه و دانشگاه موجب شد تا اندیشه وحدت میان این دو محیط علمی از مهمترین دغدغههای فکری وی شود.
وی با اشاره به اینکه دکتر مفتح از شخصیتهای مؤثر در انقلاب است، گفت: شهید مفتح در دوران حیات پربرکت خود کلاسهایی مانند تفسیر قرآن، نهج البلاغه، جامعهشناسی برای دانشجویان در مساجد تشکیل میداد که با استقبال زیادی از سوی دانشجویان روبرو بود.
این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: این شهید حوزه و دانشگاه یکی از شخصیتهای فعال و مؤثر در انقلاب اسلامی ایران بود و این امر موجب شد آماج کینه و حمله استکبار جهانی و ایادی داخلی آن قرار گیرد.
حجتالاسلام محسنی، ضمن تأکید بر همکاری بیشتر حوزه و دانشگاه اظهار کرد: حوزه و دانشگاه میتوانند با تعامل بیشتر با یکدیگر همکاری خوبی در زمینه افزایش اطلاعات علمی و فقهی داشته باشند.
وی اضافه کرد: تلاش طلاب و دانشجویان در زمینههای پژوهشی بسیار حائز اهمیت است و اساتید حوزه و دانشگاه باید طلاب و دانشجویان را در مسائل پژوهشی در زمینههای مختلف بیشتر تلاش کنند زیرا این امر اثرات و برکات فراوانی برای کشور به خصوص حوزه و دانشگاه دارد.
این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: دانشگاه مطلوب و مورد انتظار مردم مسلمان حاصل نمیشود مگر با وحدت حوزه و دانشگاه یعنی وحدت در همه زمینههای علمی و سیاسی.
در پایان این مراسم از طلاب نمونه با اهدای جوایزی تقدیر شد.
مراسم گرامیداشت روز وحدت حوزه و دانشگاه به مناسبت 27 آذر سالروز شهادت استاد محمد مفتح از سوی دفتر امام جمعه قزوین و بسیج طلاب استان برگزار شد.
نظر شما