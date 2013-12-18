ارائه خدمات درمانی به زائران اربعین حسینی/ برپایی چادر در مسیر نجف تا کربلا

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی مرعشی، از اعزام ۶۰ نفر از پزشکان متخصص شامل متخصصین داخلی، بیهوشی، طب اورژانس، ارتوپدی، زنان، پزشکان عمومی آقا و خانم، پرستاران آقا و خانم، امدادگران آقا و خانم، کارشناس بهداشت و کارشناس دارویی که با هماهنگی عتبه امام حسین (ع) در بین الحرمین و با هماهنگی جمعیت هلال احمر عراق در خارج از بین الحرمین در چندین چادر مستقر می‌شوند، خبر داد.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر تصریح کرد: این افراد از ۲۷ آذرماه مصادف با پانزدهم ماه صفر اعزام شده و تا چهارم دی مصادف با بیست و دوم ماه صفر به ارائه خدمات پزشکی به خیل عظیم زائران اباعبدالله الحسین (ع) و برادر باوفایش اباالفضل العباس (ع) می‌پردازند.

وی با بیان اینکه استقبال از این خدمات بسیار چشمگیر بوده و در سال‌های گذشته در طی انجام این خادمات، تعدادی از زائرین از ملیت های مختلف از مرگ حتمی نجات یافتند، افزود: این خدمات رایگان جهت کلیه زائرین از هر تابعیت و جنسیتی بوده و شامل ویزیت پزشکان، ارائه دارو، خدمات پاراکلینیک، اعمال جراحی سرپایی و اعزام به بیمارستانهای عراق در صورت نیاز است.

ارائه خدمات درمانی در ۷ درمانگاه

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر از ایجاد تعداد ۳ تا ۴ چادر افزون بر چادرهای فعلی که جمع آنها به ۶ تا ۷ چادر ا فزایش می‌یابد خبر داد و گفت: این چادرها صرفا جهت زائران ایرانی اعم از تحت پوشش سازمان و انفرادی بوده و تمامی خدمات اعم از ویزیت پزشکان، پاراکلینیک، دارو، جراحیهای سرپایی، اعزام به بیمارستان در صورت نیاز رایگان است.

وی همچنین یادآوری کرد: با توجه به اینکه تمامی زائرین در مناسبت اربعین حسینی (ع) از خدمات پوششی بیمه ای برخوردار هستند، در صورت نیاز به خدمات درمانی در بیمارستانهای عراق از پرداخت وجه نیز معاف هستند.

مرعشی متذکر شد: جهت پوشش درمانگاههای اضافی تعداد ۲۴ پزشک و پرستار افزون بر تعدادی که همواره در کربلای معلا حضور دارند، نیز از تاریخ ۲۴ آذرماه تا ۵ دی ماه برای پوشش درمانگاههای اضافی اعزام شده اند.

برپایی چادر در مسیر نجف تا کربلا برای اولین بار

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر افزود: برای نخستین سال و به عنوان اولین تجربه، مسیر بین نجف اشرف و کربلای معلا که قدمگاه میلیونها زائر عاشق می‌باشد که پیاده به سمت کربلا، تردد می‌نمایند، تحت پوشش خدمات درمانی، بهداشتی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.

وی افزود: تعداد ۳ عدد چادر در منطقه خان النص (حیدریه) که تقریباً بین شهر نجف اشرف و کربلای معلا واقع شده است، یکی در منطقه خان الربع و دیگری در منطقه طویریج برپا می‌شود که چادر اخیر با هماهنگی جمعیت هلال احمر عراق به همه زائرین از هر تابعیت و ملیتی خدمات را ارائه می دهد.

مرعشی گفت: نمایندگان مرکز پزشکی حج و زیارت در مرزهای غربی کشور شامل مرزهای شلمچه، چزابه، مهران از تاریخ ۱۵ آذرماه مستقر شده اند.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر اختصاص ۵۰۰۰ تخته پتو از طرف دبیرکل جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که مقرر است با هماهنگی مرکز پزشکی حج و زیارت در بین زائرین توزیع شود را بخش دیگری از خدمات این مرکز عنوان کرد.

وی از آماده باش جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در مرزهای غربی کشور شامل استانهای کرمانشاه، ایلام و خوزستان جهت مواجهه با هر گونه حوادث احتمالی اعم از سوانح رانندگی یا حوادث تروریستی با در اختیار داشتن بالگرد، و دهها آمبولانس، امدادگر آقا و خانم و سایر تجهیزات موردنیاز خبر داد.