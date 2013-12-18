  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۳۸

نازپرورده به مهر خبر داد:

ورود شهدا و مجروحان حادثه تروریستی سامرا از مرز مهران

ورود شهدا و مجروحان حادثه تروریستی سامرا از مرز مهران

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری قصر شیرین گفت: شهدا و مجروحان حادثه تروریستی سامرا از همان مرزی که خارج شده اند وارد می شوند و بعید است که این نقل و انتقال از مرز خسروی باشد.

نعمت نازپرورده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهدا و مجروحان حادثه تروریستی عراق از مرز مهران از کشور خارج شده اند و به احتمال قوی از همان مرز نیز وارد کشور می شوند.

نازپرورده با اشاره به نزدیکی محل حادثه به مرز خسروی اظهار داشت: با اینکه محل وقوع حادثه از سامرا به بغداد و مرز کرمانشاه نزدیک تر است اما روال بر این است که ورود از همان مرزی انجام شود که خروج از آن صورت گرفته است.

معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری قصرشیرین گفت: کشته ها و مجروحین کارگران شرکت گاز ایران از مرز خسروی خارج شده بودند و بنا بر روال از همین مرز هم وارد شدند.

 

کد مطلب 2198545

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها