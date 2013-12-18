ورود شهدا و مجروحان حادثه تروریستی سامرا از مرز مهران

نعمت نازپرورده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهدا و مجروحان حادثه تروریستی عراق از مرز مهران از کشور خارج شده اند و به احتمال قوی از همان مرز نیز وارد کشور می شوند.

نازپرورده با اشاره به نزدیکی محل حادثه به مرز خسروی اظهار داشت: با اینکه محل وقوع حادثه از سامرا به بغداد و مرز کرمانشاه نزدیک تر است اما روال بر این است که ورود از همان مرزی انجام شود که خروج از آن صورت گرفته است.

معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری قصرشیرین گفت: کشته ها و مجروحین کارگران شرکت گاز ایران از مرز خسروی خارج شده بودند و بنا بر روال از همین مرز هم وارد شدند.