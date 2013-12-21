دره فرحزاد مکانی امن برای ارتکاب جرائم/ ضرورت اجرای سریعتر پروژه نهج البلاغه 3

مظفر الوندي در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سالهای متمادی است در خصوص مبارزه با مواد مخدر، برخورد با معتادین، شیوه نگهداری و درمان آنان در مجامع عمومی و تخصصی و مراکز علمی و دانشگاهی و نهادهای تصمیم گیرنده بحث و تبادل نظر می شود گفت: صرف نظر از اینکه چه کسی و چه عواملی و چه دستهایی پشت این حرکت پلید پنهان است آنچه که مسلم و واقعیت است اعتیاد روند مستمر و رو به رشدی در جامعه به ویژه نسل جوان اعم از دختر و پسر را طی می کند.

وی افزود: روزگاری فکر می کردیم کشور ما فقط یک گذرگاه حمل و نقل مواد است و ما خود مصون هستیم اما خیلی زود این نظریه زیر سئوال رفت و مشاهده کردیم گرچه ایران مسیری برای ترانزیت مواد مخدر است ولی مصرف کنندگان حرفه ای و تفننی و همیشگی ما هم کم نیستند و بازار وسوسه انگیزی برای تهیه کنندگان مواد مخدر از انواع مختلف آن وجود دارد. البته هر از چند گاهی صداهایی بلند می شود و پلیس در کنار دهها ماموریت ریز و درشت با چند حرکت ضربتی به زعم خودکاری بساط مخدری های تابلو را جمع و برای چند روز چهره شهر ها و مجامع عمومی را پاک می کند و معتادین بی نوا هم راه کارهای جدیدتری را برای مصرف موادشان پیدا می کنند و مجددا داستان مرغ و تخم مرغ تکرار می شود.



مشاور وزیر دادگستری اظهار داشت: به عنوان نمونه اگر هر روز صبح بین ساعت 5.30 تا 8 صبح از اتوبان نیایش حد فاصل یادگار امام و اشرفی اصفهانی از سمت شرق و غرب (ضلع جنوبی دره فرحزاد) گذری کنید تصویری دردناک از معتادین ولگرد و بی پناه را می بینید که هر آن احتمال برخورد با وسیله نقلیه عبوری دارند. و البته بارها این اتفاق افتاده است. این معتادان به دنبال "جنس" در کنار گاردریل ها در حرکتند و بدون توجه به رفت و آمد سریع اتومبیل ها در بزرگراه به فکر تامین موادشان هستند، "ساقی ها" هم که سر و وضع مرتب تری دارند با موتورسیکلتهای "مرگ" و با دستانی پر در انتظارند تا معتادین با پرداخت پولهای حاصل از سرقت های شبانه "مواد" را خریده و هر یک دنبال سرنوشت خود بروند. دره فرحزاد که با رستورانهای زرق و برق دارش هر روز و هر شب پذیرای نسل جوان از "نوعی دیگر" هستند بر آلونک هایی مشرف اند که در آن آسیب دیدگان به آخر خط رسیده را در خود جای می دهند، گرچه برخی از مردمان آبرومند و مهاجرین شاغل هم از سر ناچاری در این کوچه پس کوچه ها بیتوته می کنند.

الوندی گفت: فضاهای طرفین دره فرحزاد حکایت از وجود مکانی نسبتا امن برای ارتکاب جرائم گوناگون دارد. بارها و بارها پلیس به بهانه های مختلف این محلها را مورد بازرسی قرار داده ولی حاصل آن فقط انتشار تصاویری دلخراش و تاثر بر انگیز از زنان و مردانی بوده است که برای مدتی کوتاه بر صفحه سایتهای خبری اعصاب بینندگان را به هم می ریختند.

به گفته وی، اجرای طرح اجرایی نهج البلاغه 3 در این "دره" که قطعا با سختیهایی مواجه است و احتمالا تبدیل آن به "تفرجگاه قانونی" منافع برخی را به خطر می اندازد علاوه بر اینکه آرامش را به این منطقه برمی‌گرداند می‌تواند هزینه‌های مربوط به آسیبهای اجتماعی را کاهش داده و امنیت اخلاقی و اجتماعی شهروندان را تحکیم ببخشد.