وحدت حوزه و دانشگاه از خجسته‌ ترین پیامدهای انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید هادی موسوی ظهر چهارشنبه در جمع دانشگاهیان ضمن گرامیداشت سالروز شهادت آیت الله مفتح افزود: این شهید والامقام در راه تحقق وحدت حوزه و دانشگاه كه از اندیشه بلند امام راحل برخاسته بود، تلاش‌ های بی وقفه ای انجام داد.

وی اظهارداشت: به پاس فعالیت ‌های چشمگیر شهید مفتح در راه تحقق وحدت حوزه و دانشگاه و لزوم ارتباط، همكاری و همفكری این دو قشر اندیشمند، روز 27 آذر ( سالروز شهادت دكتر مفتح) روز وحدت حوزه و دانشگاه نامگذاری شده است.

امام جمعه ماسال گفت: حوزه ‌های علمیه در جامعه دینی و نظام جمهوری اسلامی دارای جایگاهی بس مهم و والا هستند.

وی در ادامه با بیان اینکه نقش حوزه‌ها در حركت اسلامی و تربیت جامعه بسیار حساس و سرنوشت ساز است، افزود: با نگاهی به تاریخ پرفراز و نشیب كشور در می ‌یابیم كه عالمان دینی همواره سرپرستی و هدایت جامعه را بر عهده داشته و در حوادث و بویژه مبارزات مردم علیه طاغوت و حكومت‌ های جبار زمان خویش، پیشاپیش مردم به قیام برخاسته‌ اند.

موسوی اذعان داشت: با پیروزی انقلاب، تشكیل حكومت اسلامی و پدید آمدن افق‌ های تازه، مسئولیت سنگین‌ تری بر عهده حوزویان قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: دانشگاه همواره جایگاه آموزش و كاوش در حوزه اندیشه‌ های علمی بوده است و رسالت بلند آنان سوق دادن جامعه به سوی مقاصد بلند فرهنگی و اجتماعی است.

امام جمعه ماسال یادآورشد: دانشگاهیان می ‌توانند در پیشبرد جامعه به سوی رشد و تعالی نقش بسیار مهمی ایفا کنند.