تجمع بزرگ عزاداران حسینی در کرمانشاه برگزار می شود

عباسی سروری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مراسم تجمع عزاداران و سوگواران حسینی به‌صورت اجتماع عظیم هیئت‌های مذهبی و با حضور گسترده مردم شهید پرور کرمانشاه روز دوشنبه دوم دی ماه و همزمان با اربعین حسینی برگزار خواهد شد.

وی افزود: این مراسم ساعت 10 صبح و مقابل مسجد جامع برگزار و هیات های عزادار به اقامه عزا خواهند پرداخت.

سروری یادآور شد: در این مراسم مداحان و ذاکران اهل‌بیت (ع) به نوحه خوانی پرداخته و عزاداران با سینه‌زنی به عزاداری می پردازند.

وی در پایان گفت: امسال سومین سالی است که اجتماع عظیم عزاداران و سوگواران کرمانشاهی در روز اربعین به‌صورت واحد برگزار می‌شود.