مدرسه مهم ترین نقش را در تربیت و شکل گیری شخصیت افراد دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر چهارشنبه در همایش سفیران نور لازمه آموختن و فراگیری دانش را تحمل و بردباری عنوان کرد و افزود: تربیت قرآنی بسترساز رشد و بالندگی افراد در جامعه است.

وی با بیان اینکه روند فعالیت های قرآنی انجام شده در جامعه مثبت و مطلوب است ادامه داد: با برنامه ریزی هدفمند می توان مولفه های قرآنی را به نحو مطلوب تری در جامعه نهادینه کرد.

نماینده ولی فقیه دراستان و امام جمعه زنجان با اشاره به اینکه آموزش و پرورش در سال‌های قبل از انقلاب تمام تلاش خود را برای تربیت کودکان بدون اعتقاد انجام می‌داد افزود: به لطف انقلاب شرایط در آموزش و پرورش برای آموزش افراد با دین و صالح مساعد است.

حجت الاسلام خاتمی با اشاره به اینکه باید با کودکان رفتار با محبت داشته باشیم افزود: برخورد سخت‌گیرانه با کودکان هیچ وقت مناسب نبوده و باعث ایجاد عقده در آنان می‌شود.

وی گسترش ارتباطات در جامعه را باعث سخت‌تر شدن امر آموزش دانست و افزود: رمز آموزش صحیح کودکان را باید در ایجاد محبت به خدا است.



حجت الاسلام خاتمی با اشاره به اینکه اگر ایمان افراد قوی باشد هیچ گزندی به افراد نمی‌رسد ادامه داد: پیامبر نیز سفارش کرده است که والدین محبت خدا، پیامبر و قرآن را در دل کودکان ایجاد کنند.



نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با تاکید بر استفاده از مضامین اسلامی در تربیت و پرورش کودکان افزود: در دین اسلام نسبت به مهربانی و لطف به کودکان سفارش بسیاری شده است.



حجت الاسلام خاتمی ادامه داد: تربیت کودکان با تکیه بر سه اصل محبت خدا، دوستی پیامبر و اهل بیت (ع) و یادگیری قرآن موجب سعادت دنیوی و اخروی افراد خواهد شد.