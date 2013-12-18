به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی عبدالله‌زاده در گفتگو بامهر، در خصوص بودجه سال 93 گفت: بودجه سال 93 با توجه به اینکه ما به نوعی دچار کسری منابع هستیم اما با نگاه کلی و ملی توزیع خوبی هم برای طرح های عمرانی و هم استانی تنظیم شده است.

وی با بیان اینکه بودجه اگر چه یک سند مالی برای اداره کشور است، تصریح کرد: در بودجه باید دید می‌توانیم به اهداف پنج ساله برسیم یا خیر که به نظر من بودجه سال 93 نسبت به قبل این امتیازات را دارد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: در بحث دارایی‌های سرمایه‌ای و اوراق مشارکت در بودجه سال 92 مبلغ حدود پنج هزار میلیارد تومان نیز بوده است که قرار بر این شد که دولت آن ها را بفروشد که استقبال نشد ودلیلش این بود که این اوراق با نرخ سود 20 درصد به مردم ارائه می‌شد درصورتی که تورم نزدیک به 40درصد 20 درصد بود.

وی با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی از لحاظ محرومیت‌ها نسبت به نقاط دیگر محروم تر است، گفت: می‌طلبد که به آن توجه بیشتری شود و ما بدنبال این هستیم که درصورت کاهش میزان اعتبارات استانی، آنچه که حق استان است را بگیریم تانسبت به سایر استان‌ها کمتر دچار کمبود منابع باشیم.

عبدالله‌زاده تاکید کرد: اعتباراتی که از سایر استان ها کسرمی شود نباید از این استان به آن نسبت کم شود چرا که ما استان تازه شکل گرفته ای هستیم و مشکلات بیشتری داریم بنابراین باید توجه بیشتری به این استانهای محروم شود..

نماینده مردم طبس، فردوس، بشرویه و سرایان ادامه داد:در همین راستا جلساتی با استاندار خراسان جنوبی گرفته شده است که قول داده شده تا در بخش هایی از این مشکلات را اصلاح کنند و دو تا از نمایندگان استان جز کمیسیون تلفیق هستند لذا کمک بیشتری در تخصیص اعتبارات بهتری برای استان داشته باشیم.

خراسان جنوبی 2900 پروژه نیمه تمام دارد

وی با بیان اینکه استان خراسان جنوبی بیش از دو هزار و 900 طرح نیمه تمام دارد، تصریح کرد: براساس منابع قرار بر تکمیل طرح های بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی بود اما باید کار شود و تصمیم درستی در طرح های ملی گرفته شده است.

عبدالله زاده از تصمیم برای برگزاری کلاس‌های دانشگاه آزاد در شهرستان بشرویه خبرداد و گفت: امید است بتوانیم از بهمن ماه سال جاری دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی در بشرویه داشته باشیم و در مهر آینده آن را به مرکز و سپس آن را به واحد تبدیل کنیم.

وی با اشاره به عملیات راه طبس به بشرویه که از آرزوهای دیرین مردم این دو شهرستان بود، بیان کرد: این عملیات مزیت های فراوانی دارد که با پیگیری های اخیر این محور جز برنامه های کاری قرار گرفت و با توجه به ویژگی شاخص و کاهش در مسیر و جاذبه ها و معادنی که وجود دارد امسال ننیز پنج میلیارد ریال اعتبار دارد.

وی گفت: از قبل نیز یک میلیارد و 600 میلیون تومان قول آن داده شده که توسط شرکت راه و توسعه و با امکانات استانی اقدام و هزینه خواهد شد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس همچنین درخصوص عدم وجود اداره ثبت اسناد در شهرستان بشرویه اظهار داشت:طبق پیگیری های انجام شده تقریبا این موضوع حل شد و قرار بر این است نیروی دائمی در این شهر مستقر شود و اقدامات لازم درخصوص تامین نیروی انسانی این اداره نیز انجام شود.