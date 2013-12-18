افزایش اختیارات هیأت امنای دانشگاهها اولویت وزارت علوم

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم معارفه دكتر محمد علي برخورداري سرپرست دانشگاه علم و صنعت ايران با حضور دكتر عبدالحسين فريدون مشاور وزير و مديركل حوزه وزارتي و اعضاي شوراي اين دانشگاه برگزار شد.



عبدالحسين فريدون در اين مراسم از خدمات دكتر جبل عاملي رئيس سابق دانشگاه علم و صنعت ايران در طول دوران تصدي مديريت اين دانشگاه قدراني و براي وي آرزوي توفيق كرد.

وي بر استفاده از تجربيات مثبت مديران گذشته در راستاي تحقق اهداف عاليه دانشگاه تاكيد كرد و افزود: بايد محيط شاداب و پرانگيزه اي ايجاد شود تا همه اعضاي هيات علمي و كارمندان در رسيدن دانشگاه به رشد علمي مشاركت كرده و در كنار مديريت دانشگاه قرار گيرند.

مشاور وزير علوم افزايش اختيارات هيات‌هاي امناي دانشگاه‌ها را از برنامه هاي وزارت علوم در دوره جديد ذكر كرد و افزود: جلب مشاركت انجمن هاي علمي و تشكل هاي دانشجويي و اعضاي هيات علمي و فراهم آوردن فضاي انتقاد سالم و سازنده از ديگر برنامه هاي اين وزارت است.

وي با اشاره به تغیيرات صورت گرفته در مديريت برخي دانشگاه‌ها تاكيد كرد: همه مديران گذشته در دوران مديريت خود براي اعتلاي دانشگاه زحمت كشيده اند و كرامت و شان همه دانشگاه‌يان بايد حفظ شود.

در ادامه اين مراسم، دكتر محمدعلي برخورداري سرپرست دانشگاه علم و صنعت ايران ضمن تاكيد بر وحدت و همدلي همه اعضاي هيات علمي و كاركنان دانشگاه علم و صنعت ايران مهمترين هدف خود را اعتلاي جايگاه اين دانشگاه در آموزش و پژوهش دانست.

وي اظهار داشت : برنامه هاي بلندمدت و ميان مدت دانشگاه علم و صنعت ايران تدوين شده است و وي نيز اين برنامه ها را اجرا خواهد كرد و اگر اصلاحي هم نياز داشت با تشكيل كارگروه‌هاي كارشناسي و با استفاده از خرد جمعي اين اصلاح انجام مي شود.

سرپرست دانشگاه علم و صنعت ايران ضمن اشاره به تفاوت سليقه ها در اجرا گفت : هدف مديريت گذشته و جديد اين دانشگاه مشترك و يكسان است كه همان ادامه مسير رشد علمي دانشگاه و صعود جايگاه آن در كشور و سطح منطقه است .

در پايان اين مراسم حكم انتصاب دكتر برخورداري و نامه قدرداني وزير علوم از خدمات دكتر جبل عاملي قرائت و اعضاي شورا ي دانشگاه نيز با قرائت بيانيه اي از خدمات دكتر جبل عاملي قدرداني كردند.