ساماندهی و توزیع مجدد نیروی انسانی‌ در اولویت آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر فانی خلاقیت در حوزه ایده پردازی را حاصل توانایی ذهنی و توسعه دانش دانست و اظهار کرد: خلاقیت در واقع در حوزه فکر و ایده‌پردازی است که وقتی به مرحله عمل درمی‌آید محصول آن نوآوری است.

وی سلامت روانی، انعطاف پذیری، ترجیح دادن پیچیدگی نسبت به سادگی و استقلال رأی داوری را از ویژگی افراد خلاق عنوان کرد و گفت: اگر در یک سازمان خلاقیت و نوآوری وجود نداشته باشد نمی‌توان دلیل آن را استعداد نداشتن افراد دانست بلکه باید علت آن را در شیوه‌های پرورشی و بحث‌های آموزشی جستجو کرد.

فانی به نقش مدیران در پرورش خلاقیت و نوآوری اشاره کرد و یادآور شد: مدیران می‌توانند با بالا بردن آستانه تحمل شکست، کاهش کنترل و به حداقل رساندن مقررات، کاهش تقسیم کار و عدم تعریف دقیق وظایف، قبول ابهام، تحمل گوناگونی دیدگاه‌ها و تحمل راه‌های غیرمنتظره تأثیر بسزایی در این زمینه داشته باشند.

وی، عدم اعتماد به نفس، محافظه‌کاری و وابستگی فکری، تمایل به همرنگی، عدم توانایی در ابهام تعارض، عدم پیچیدگی ذهنی، تقسیم کار شدید، و عدم انعطاف پذیری را از موانع خلاقیت سازمانی دانست و افزود: اندیشه افراد اگر نوسازی نشود ما را در گذشته نگه می‌دارد و خلاقیت را از سازمان می‌گیرد.

ساماندهی و بهسازی منابع انسانی اولین سیاست آموزش و پرورش در سال 93

فانی، ساماندهی و بهسازی منابع انسانی را نخستین سیاست آموزش و پرورش در سال 93 عنوان کرد و افزود: در حال حاضر در توزیع نیروی انسانی با مشکل مواجه هستیم و یکی از کارهای جدی ما در استان‌ها، مناطق و مدارس، ساماندهی و توزیع مجدد نیروی انسانی‌ است.

وزیر آموزش و پرورش گفت: آنچه که امروز نیاز است افزایش انگیزه و منزلت اجتماعی معلمان هم در معیشت و هم در جایگاه است.

وی گفت: اگر بتوانیم ساماندهی منابع انسانی را در دو سال آینده داشته باشیم و هر کس در آموزش و پرورش در جایگاه خودش قرار گیرد می‌توانیم به آینده امیدوار باشیم.

توسعه مشارکتها اولویت دوم آموزش و پرورش در سال 93

فانی، اولویت دوم سال 93 را توسعه مشارکت‌ها دانست و عنوان کرد: در حال حاضر آموزش و پرورش به شدت دولتی و به لحاظ مدیریتی از بالا به پایین اداره می‌شود، از این رو ما به دنبال توسعه مشارکت دانش‌آموزان، اولیا و مربیان و همچنین مردم در آموزش و پرورش هستیم.

وی افزود: تجربه سال‌های پس از انقلاب نشان داده اتکای مطلق آموزش و پرورش، بر بودجه دولتی بوده اما آنچه که واضح است این است که، بودجه دولتی، مشکلات آموزش و پرورش را حل نکرده و آموزش و پرورش، باید علاوه بر کمک دولت، از بودجه و امکانات مردم در توسعه و تأسیس مدارس بهره‌مند شویم.

فانی ادامه داد: در حال حاضر 8.5 درصد دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند، و این در صورتی است که اگر زمینه مشارکت‌ها را فراهم کنیم ظرف دو سال آینده این آمار به 12 درصد خواهد رسید.

سومین اولویت آموزش و پرورش عملیاتی کردن بودجه است

وزیر آموزش و پرورش، سومین اولویت عملیاتی کردن و سرانه‌ای کردن بودجه دانست و گفت: ما باید بهره‌وری در بودجه‌های دولتی را افزایش دهیم.

وی گفت: اگر بودجه به صورت سرانه‌ای دراختیار مدارس قرار گیرد در این صورت مدیران مدارس امکان بهره‌وری بیشتر از اعتبارات دولتی را خواهند داشت.

فانی چهارمین اولویت سال 93 را ارتقای مدیریت آمو‌زشگاهی دانست و افزود: ایجاد دفتر مدیریت آموزشگا‌هی در آموزش و پرورش با هدف ارتقای مدیریت آمو‌زشگاهی شکل خواهد گرفت.

وی ادامه داد: بسیاری از مدارس خوب امروز مد‌ارسی هستند که از مدیران توانمند با روابط انسانی بالا برخوردارند.

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به مدیران، گفت: آموزش و پرورش به دنبال افزایش مشارکتها در همه سطوح و درجات است و طی تحقیقی که در سال 82 صورت گرفت، ایجاد بانک اطلاعاتی مدیران در دستور کار ماست تا کلیه کسانی که داوطلب مدیریت مدارس هستند، در این بانک ثبت‌نام کنند، همچنین آموزش‌های قبل و حین خدمت را برای مدیران در نظر داریم، که این آموزش‌های طول خدمت می‌تواند به صورت سالانه باشد.

وی گفت: انگیزه کارکنان اداری باید افزایش یابد و با توجه به رده‌بندی سازمانی پرداختهای مناسب را شاهد باشیم، چراکه در حال حاضر شاهدیم بسیاری از همکاران اداری در دو سال آخر خدمت خود به مدرسه می‌روند تا بتوانند با حقوق بیشتری بازنشسته شوند که این خود نیز یک نقص است.

فانی در خصوص ساماندهی منابع انسانی، افزود: ساماندهی منابع انسانی و توجه به نقل وانتقالات باید حساب شده باشد به گونه‌ای که برای سال‌های آینده ورودی برخی از مناطق استان‌ها را باید به صفر برسانیم.

وزیر آموزش و پرورش در خصوص آموزش‌های ضمن خدمت، گفت: باید از روش صحیح و از مدل نیازسنجی به صورت درست استفاده کنیم تا مشخص شود تا چه حد به اهدافمان رسیده‌ایم.

وی گفت: ساعت موظف معلمان ابتدایی در حال بررسی است و در خصوص مدارس شبانه‌روزی باید بگویم، موسس مدارس شبانه روزی خود من بودم و معتقدم در این زمینه در صورتی که مشکل از طریق روستا مرکزی حل نشد باید به سراغ مدارس شبانه روزی برویم.