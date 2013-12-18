کمتر از 5 درصد اعضای هیئت علمی پزشکی کشور سهم اصفهان است

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان ادیبی ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران و فنآوران منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار داشت: انتظارتی که اکنون از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان میرود متناسب با وضعیت حاکم بر دانشگاه و امکانات موجود در آن نیست.
وی ادامه داد: انتظاراتی که از مجموعه دانشگاه میرود متناسب با نظام 70 سالهای که بر دانشگاه حاکم است، همخوانی ندارد.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: اینکه هماکنون در کجای نظام تحقیقات کشور قرار داریم و تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در چه وضعیتی قرار دارد قابل تحلیل و بررسی است.
وی یادآور شد: رسیدن به این انتظار که دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پیشگام در امر تحقیقات کشور شود قدری تامل برانگیز است.
ادیبی گفت: امروزه جامعه دانشگاهی با احساس خمودگی و فرسودگی روبرو است که باید واکاوی شود.
وی بیان داشت: وضعیت پژوهش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به صورتی است که نیاز به سخنرانی با تدبیر و چالشی به جای سخنوری از روی امید دارد.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان افزود: آنچه امروز سبب حس رخوت و فرسودگی در دانشگاه شده همین عدم همخوانی انتظارات با وضعیت حاکم است.
وی خواستار بازخوانی بر وضعیت پژوهش دانشگاه در طی سالهای گذشته تاکنون شد و بیان داشت: برای واکاوی این حس فرسودگی بهتر از مدل انسانی بهره گرفت.
وی گفت: انسان زمانی افسرده میشود که بلند پرواز باشد و بیش از حد و مرز خویش از خود انتظار داشته باشد و این انتظارات بر اساس تدبیر سنجیده نشود مسئلهای که امروز شاهد آن در حوزه دانشگاه هستیم.
معاون تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار کرد: اگر صبرکنیم که تغییرات به ما برسد ما از تغییرات عقب میمانیم در صورتی که همیشه باید دو گام جلوتر باشیم.
ادیبی گفت: یک دانشکده پزشکی در کشورهای پیشرفته 5 هزار تا 12 هزار عضو هیئت علمی دارد در صورتی که تعداد اعضای هیئت علمی کشور به 700 هزار نفر میرسد.
وی اظهار داشت: هیچ یک از پژوهشگران وابسته به دانشگاه تمام وقت خود را صرف پژوهش و تحقیق نمیکنند و به شکل پاره وقت هستند.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: دغدغههای فکری پژوهشگران سبب شده که هم از تعداد پژوهشها کاسته شود هم پژوهشهای انجام شده هیچ خروجی نداشته باشد.
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