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۲۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۰۹

ادیبی:

کمتر از 5 درصد اعضای هیئت علمی پزشکی کشور سهم اصفهان است

کمتر از 5 درصد اعضای هیئت علمی پزشکی کشور سهم اصفهان است

اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: سهم اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان کمتر از 5 درصد اعضای هئیت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشوراست.

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان ادیبی ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران و فن‌آوران منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار داشت: انتظارتی که اکنون از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می‌رود متناسب با وضعیت حاکم بر دانشگاه و امکانات موجود در آن نیست.

وی ادامه داد: انتظاراتی که از مجموعه دانشگاه می‌رود متناسب با نظام 70 ساله‌ای که بر دانشگاه حاکم است، همخوانی ندارد.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: اینکه هم‌اکنون در کجای نظام تحقیقات کشور قرار داریم و تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در چه وضعیتی قرار دارد قابل تحلیل و بررسی است.

وی یادآور شد: رسیدن به این انتظار که دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پیشگام در امر تحقیقات کشور شود قدری تامل برانگیز است.

ادیبی گفت: امروزه جامعه دانشگاهی با احساس خمودگی و فرسودگی روبرو است که باید واکاوی شود.

وی بیان داشت: وضعیت پژوهش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به صورتی است که نیاز به سخنرانی با تدبیر و چالشی به جای سخنوری از روی امید دارد.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان افزود: آنچه امروز سبب حس رخوت و فرسودگی در دانشگاه شده همین عدم همخوانی انتظارات با وضعیت حاکم است.

وی خواستار بازخوانی بر وضعیت پژوهش دانشگاه در طی سال‌های گذشته تاکنون شد و بیان داشت: برای واکاوی این حس فرسودگی بهتر از مدل انسانی بهره گرفت.

وی گفت: انسان زمانی افسرده می‌شود که بلند پرواز باشد و بیش از حد و مرز خویش از خود انتظار داشته باشد و این انتظارات بر اساس تدبیر سنجیده نشود مسئله‌ای که امروز شاهد آن در حوزه دانشگاه هستیم.

معاون تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار کرد: اگر صبرکنیم که تغییرات به ما برسد ما از تغییرات عقب می‌مانیم در صورتی که همیشه باید دو گام جلوتر باشیم.
 
ادیبی گفت: یک دانشکده پزشکی در کشورهای پیشرفته 5 هزار تا 12 هزار عضو هیئت علمی دارد در صورتی که تعداد اعضای هیئت علمی کشور به 700 هزار نفر می‌رسد.

وی اظهار داشت: هیچ یک از پژوهشگران وابسته به دانشگاه تمام وقت خود را صرف پژوهش و تحقیق نمی‌کنند و به شکل پاره وقت هستند.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: دغدغه‌های فکری پژوهشگران سبب شده که هم از تعداد پژوهش‌ها کاسته شود هم پژوهش‌های انجام شده هیچ خروجی نداشته باشد.
 

کد مطلب 2198596

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