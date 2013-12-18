به گزارش خبرنگار مهر، حسین رضازاده ظهر چهارشنبه در حاشیه مجمع انتخابات هیئت وزنه‌برداری استان زنجان در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال مهر افزود: بهمن‌ماه امسال همه بازیکنان به اردوی تیم‌ملی دعوت خواهند شد.



وی ادامه داد: با توجه به اینکه رقابت‌های حساس و مهمی چون بازی‌های آسیایی اینچوان کره‌جنوبی و رقابت‌های جهانی را در پیش داریم، از این رو باید از همه ظرفیت‌های این رشته در کشور برای کسب نتایج قابل قبول استفاده کنیم.

رضازاده در خصوص وضعیت سرمربی تیم‌ملی وزنه‌برداری گفت: هم‌اکنون در حال بررسی گزینه‌های مختلف سرمربیگری تیم‌ملی هستیم و تا به امروز گزینه خاصی مدنظر نبوده است این در حالی است که در خصوص شایعه سپردن سکان هدایت تیم‌ملی با "شاهین نصیری‌نیا" صحبت‌هایی صورت نگرفته است و "کورش باقری" با وجود اینکه استعفای خود را تسلیم فدراسیون کرده اما باز هم تصمیم نهایی برای حضور مجدد وی در جمع کادر فنی تیم‌ملی با خود او است.



رئیس فدراسیون وزنه‌برداری در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر همه مراکز استان‌ها از سالن اختصاصی وزنه‌برداری برخوردارند، یادآور شد: به عنوان مثال، در حال حاضر اصفهان دارای یکی از مجهزترین سالن‌های وزنه‌برداری در سطح کشور است.



رضازاده با بیان اینکه دو سال پیش 100 ست وزنه‌برداری از ترکیه خریداری شد افزود: این در حالی است که 80 ست وزنه‌برداری و صحفه و میله استاندارد تمرین در اختیار هیئت‌های استانی قرار گرفت و اگر در طی یک دوره 5-6 ساله، سالانه 100 ست وزنه‌برداری خریداری شود همه مراکز استان‌ها از مشکل نبود تجهیزات در رنج نخواهند بود.

وی با اشاره به اینکه سیاست فدراسیون وزنه برداری پرهیز از تک ستاره بودن در بین وزنه برداران افزود: در گذشته تنها تک ستاره وزنه برداری بودم ولی الان فدراسیون را از تک ستاره بودن درآوردیم و در ردهای مختلف سنی ستاره های متعدد داریم و نزدیک به چهاره و پنج نفر مدال جهانی کسب می کنند و به عنوان مثل در فوق سنگین 3 نفر وزنه بردار به عنوان ستاره وجود دارد.

با حضور رئیس فدراسیون وزنه برداری سعید امیدی با کسب 18 رای به عنوان رئیس هئیت وزنه برداری استان معرفی شد.