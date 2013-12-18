صنعت نساجی نیازمند تعیین چشم اندازهای کوتاه مدت است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حائری ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی اصفهان با اشاره به اینکه هنوز صادرات محصولات نساجی ایران برنامه مشخصی نداریم، اظهار داشت: صادرات محصولات نساجی نیازمند هدف گذاری صحیح و داشتن برنامه مشخص است و این در حالی است که ما هنوز برنامه مشخصی برای صادر کردن محصولات در سال 93 نداریم.



وی افزود: اکنون میزان صادرات نساجی ایران در سال کمتر از یک میلیارد دلار است و به عبارت دیگر سهم نساجی در صادرات کشور کمتر از دو درصد است.



دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به اینکه در این صنعت با مواد اولیه دو دلاری می توان کالایی به قیمت هر کیلوگرم 100 دلار و با ارزش افزوده 40 برابر ایجاد کرد، گفت: بنابراین نساجی یکی از صنایعی است که ارزش افزوده بالا دارد و در کنار آن می تواند ارزآوری خوبی نیز برای کشورمان داشته باشد.



وی با اشاره به وضعیت صادرات نساجی دیگر کشورها ابراز داشت: کشور ویتنام سالانه 19 میلیارد دلار و بنگلادش 22 میلیارد دلار صادارت نساجی دارند و کشوری همچون ترکیه برای سال 2023 افق 100 میلیارد دلاری را برای صادرات این صنعت تعریف کرده است.



صنعت نساجی ظرفیت بالایی در ارزآوری دارد



حائری تصریح کرد: این موضوع نشانه ظرفیت های بالای صنعت نساجی در ارزآوری است، چیزی که ما کمتر به آن توجه داشته ایم و لازم است هر چه سریع تر برای برنامه ریزی صحیح در این زمینه اقدام کنیم.



وی با اشاره به لزوم هدف گذاری مسئولان برای پیشرفت صنعت نساجی در ایران اضافه کرد: نیازمند تعیین چشم انداز های کوتاه مدت و هدف گذاری های یک ساله در صنعت نساجی هستیم تا در صورت دستیابی به آن اهداف بلندتری را برای سال های بعد طراحی و تعریف کیم و در صورت عدم دستیابی به هدف گذاری مورد نظر نیز در صدد آسیب شناسی و رفع موانع برآییم.



دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به اینکه انجمن صنایع نساجی ایران معتقد به اصلاح سند استراتژیک دولت دهم است، تصریح کرد: در این سند نساجی را به دلیل پایین بودن خلق ارزش افزوده، به عنوان صنعتی با اولویت دوم اقتصادی مطرح شده و برخی صنایع مانند خودروسازی در اولویت نخست قرار دارند.

وی با تاکید بر این نکته که برای تعیین این اولویت ایران به اشتباه با کشورهای صاحب تکنولوژی در بخش ماشین آلات مانند انگلیس و آلمان مقایسه شده است، گفت: ایران برخلاف انگلیس و آلمان که در زمینه ساخت ماشین آلات قدرتمند هستند در زمینه تولید محصول فعال تر است و بر این مبنا باید با کشورهایی در رده خود مقایسه شود.

به گزارش مهر همزمان با برپایی این نمایشگاه که تا سی ام مهرماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان واقع در پل شهرستان ادامه دارد، سه همایش تخصصی با همین موضوع نیز در حال برگزاری است.

