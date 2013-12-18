رتبه سوم ایران در زمینه علوم و فناوری های شناختی در خاورمیانه

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کمال خرازی روز چهارشنبه در آیین افتتاح دومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی افزود: رژیم اشغالگر قدس و ترکیه در زمینه علوم و فناوری های شناختی به ترتیب رتبه های اول تا دوم خاورمیانه را به خود اختصاص داده اند.

وی با بیان اینکه این رتبه بندی را موسسه SJP یا Journal & country rank انجام داده است، افزود: بر اساس مطالعه این موسسه که کشورهای مختلف در حوزه علوم شناختی را رتبه بندی کرده است رتبه جهانی ایران در حوزه علوم شناختی در پله سی و هشتم قرار دارد که رتبه بالایی به شمار نمی آید.

خرازی به پروژه های جهانی در زمینه علوم شناختی اشاره کرد که یکی از این طرحها طرح BRAIN آمریکا است که در سال جاری شروع شده و قرار است تاسال آینده به ترسیم مدارهای مغزی انسان منجر شود.

وی گفت: احصاء انواع سلولهای عصبی، ترسیم نقشه های ساختار و مدار مغز انسان، توسعه جعبه ابزارهای دستکاری در مدارهای مغزی از اولویتهای تحقیقاتی طرح Brain آمریکا به شمار می آید.

خرازی به طرح دیگری که اروپایی ها در زمینه علوم شناختی تحت عنوان Human Brain و به موازات امریکایی ها بر روی آن کار می کنند اشاره کرد و افزود: پایه گذاری تحقیقات جدید مغز مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، ساماندهی تلاشهای جمعی برای کسب درک جدیدازمغز وتوسعه فناوری های محاسباتی جدید مبتنی بر مغز ازجمله اهداف اجرای این طرح به شمار می آید.

وی گفت‌: تولید داده های استراتژیکی برای طراحی اطلس مغز و مدل های مغزی و طراحی پایگاه یکپارچه ICT برای ارایه خدمات به محققان از موارد دارای اولویت طرح یاد شده است.

دبیرستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی در بخش دیگری ازسخنانش گفت: علوم و فناوریهای شناختی حوزه جدیدی است که با سایر رشته های نوین مثل IT، نانوتکنولوژی، بیو تکنولوژی مجموعه همگرایی را به نام NBIC ایجاد کرده است که امید است این مجموعه تحول بسیار چشمگیری را در زندگی بشر به وجود آورد.

خرازی با بیان اینکه علوم شناختی یک حوزه بین رشته ای است گفت: در این میان علوم اعصاب نقش مهم ومادر را در این رشته های بین رشته ای ایفا می کند.

وی مغز را ارزشمند ترین ودیعه الهی برشمرد که شناخت آن، شناخت بهتر انسان و زندگی اورا به ارمغان می آورد و می توان با شناخت آن گامهای موثری را در زمینه شناخت و معالجه بیماریهای روانی برداشت.

خرازی انجام تحقیقات میان رشته ای در همه سطوح سامانه عصبی، پیشرفت در تئوری، محاسبه و تحلیل برای درک و مدیریت حجم عظیم داده های جدید، همکاری جدی و مستمر دانشمندان علوم اعصاب، مهندسی، ریاضی، آمار، زیست شناسی و علوم رفتاری را از الزامات حوزه علوم شناختی برشمرد.

