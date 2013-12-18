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۲۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۴۴

پیکر راهدار جانباخته اداره راه و شهرسازی اهر تشییع و به خاک سپرده شد

پیکر راهدار جانباخته اداره راه و شهرسازی اهر تشییع و به خاک سپرده شد

اهر-خبرگزاری مهر: پیکر امیر عطالو راهدار جانباخته اداره راه و شهرسازی شهرستان اهر که حین مأموریت و انجام وظیفه جهت بازگشایی مسیر آغاکندی ، آقبراز از توابع شهرستان هوراند بود با دستگاه برفروبی خود مشغول بازگشایی این مسیر بود که براثر واژگونی دستگاه برف روب جان خود را از دست داد در میان حزن و اندوه همکاران و خانواده اش تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر،مدیرکل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی در مراسم تشییع امیر عطالو که ظهر روز چهارشنبه در شهرستان اهر برگزار شد گفت:خدمت به همنوعان و تلاش در جهت حل مشکلات مردم را در حوزه فعالیت راه و شهرسازی یکی از اهداف متعالی راهداران جان برکف است.

اروجعلی علیزاده افزود: مرحوم عطالو با وجود اینکه بیش از یک هفته بود که شبانه روز در منطقه حضور داشت اما در جهت خدمتگذاری به مردم از هیچ تلاشی فروگذار نکرد و در راه خدمت به مردم جان خود را از دست داد.

محمد مسیب زاده همکار این مرحوم نیز از خصایص اخلاقی نامبرده خستگی ناپذیری، عشق خدمت به مردم و تلاش در جهت کمک به روستائیان را از خصوصیات بارز آن مرحوم عنوان کرد و افزود: در خدمتگذاری به مردم همیشه پیشتاز و در کنار آنها بود.

گفتنی است پیکر این راهدار تلاشگر امروز پس از تشییع جنازه و نماز بر پیکر آن مرحوم در محل اداره راه و شهرسازی بر دوش همکاران خانواده و اهالی منطقه تشییع و در آرامستان چلپ وردی به خاک سپرده شد.
 
 

کد مطلب 2198624

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