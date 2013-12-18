بیش از سه هزار طرح عمرانی ورزشی نیمه تمام در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگارمهر، سید احمد رسولی نژاد پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه نشست با سازمان های مردم نهاد استان سمنان در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکلات اعتباری موجود در سطح کشور، بیان کرد: تعداد سه هزار و 230 پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد و برای اتمام آن به 65 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی با اشاره به کاهش 47 درصدی اعتبارات این وزارتخانه طی سال آینده گفت: تکمیل طرحهای نیمه تمام در اولویت این وزارتخانه است.

این مسئول با بیان اینکه وزارت ورزش و جوانان در سراسر کشور هفت هزار و 500 ملک دارد گفت: متاسفانه شش هزار و 500 ملک از این تعداد بدون سند است که باید در این زمینه تدابیر لازم اتخاذ شود.

رسولی نژاد با اشاره به این مهم که بحث تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی و همچنین تامین هزینه های آب و برق و ... سالن های ورزشی کمرشکن است اظهار کرد: امسال خوشبختانه با تعامل بین دولت و مجلس وضعیت خوبی را برای تامین بودجه پیش بینی می کنیم.

وی اعلام کرد: در بحث واگذاری اماکن ورزشی و ساخت آن آمادگی داریم تا با بخش خصوصی و غیر دولتی همکاری و تعامل داشته باشیم.

معاون حقوقی، امور مجلس و هماهنگی امور استانهای وزارت ورزش و جوانان در خصوص ورزشگاه 15 هزارنفری سمنان گفت: اعتبارات تکمیل این ورزشگاه باید از اعتبارات ملی استانی استفاده شود و تهیه اسکوربورد و بخشی از تجهیزات بر عهده وزارتخانه است.