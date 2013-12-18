توجه به سمن ها در اولویت‌ کاری وزارت ورزش و جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد رسولی نژاد پیش از ظهر چهارشنبه در نشست با اعضای سازمان های مردم نهاد جوانان استان سمنان با تاکید بر اینکه توجه به سازمانهای مردم نهاد در اولویت کاری وزارت ورزش و جوانان است، بیان کرد: در ادغام، حوزه جوانان مورد ظلم قرار گرفت چرا که در حوزه ورزش گم شدند.
وی با یادآوری اینکه حوزه جوانان حیطه کاری گستردهای دارند، افزود: ورزش تنها یک بخش از نیاز جوانان است و محو شدن فعالیت سازمانهای مردم نهاد در ورزش کمی بیانصافی است.
معاون حقوقی امور مجلس و هماهنگی امور استانهای وزارت ورزش و جوانان گفت: فعالیت سمنها امنیت جامعه را در پی دارد و بسیاری از فتنههای دشمنان را با توجه به حضور جوانان در مسائل فرهنگی خنثی میکند.
رسولی نژاد با تاکید بر لزوم حمایت از سازمانهای مردم نهاد به ویژه در بخش جوانان اظهار داشت: انتظار میرود با برنامهریزیهای مناسب در آینده نزدیک شاهد فعال سازی سمنها باشیم.
وی بیان کرد: سرمایه گذاری در بخش جوانان یکی از اولویت های کاری است و باید اسپانسرهای توانمند را جذب کرد.
معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای وزارت ورزش و جوانان همچنین گفت: در حوزه جوانان اشتغال و مسکن برای جوانان در اولویت است و نگاه وزارت ورزش و جوانان نگاه عادلانه است.
وی از افزایش 16 درصدی بودجه وزارت ورزش و جوانان در سال 93 خبر داد و گفت: بودجه این وزارتخانه از یک هزار و 150 میلیارد ریال به یک هزار و 400 میلیارد ریال افزایش یافته است و این نشان از اهمیت حوزه ورزش و جوانان در دولت یازدهم است.
رسولی نژاد به افزایش فعالیت های فرهنگی و قرآنی اشاره کرد و گفت: این فعالیت ها در کنار هم در حال افزایش است و بزرگترین فراکسیون در مجلس شورای اسلامی اکنون فراکسیون قرآنی است.
معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای وزارت ورزش و جوانان درباره تهاجم فرهنگی دشمنان نیز گفت: مقام معظم رهبری یک بار به این تهدید اشاره فرمودند و سال بعد درباره شبیخون فرهنگی اظهار داشتند: "تهاجم فرهنگی دشمن با اطلاع قبلی است ولی شبیخون فرهنگی بدون اطلاع است و همه باید هوشیار باشیم".
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