  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۵۴

برای برگزاری مجامع انتخاباتی؛

سرپرست‌های چهار فدراسیون ورزشی منصوب شدند

سرپرست‌های چهار فدراسیون ورزشی منصوب شدند

وزیر ورزش و جوانان در احکامی جداگانه سرپرست های فدراسیون های اتومبیلرانی و موتورسواری، بدنسازی و پرورش اندام، سوارکاری و هنرهای رزمی و کونگ فو را جهت برگزاری مجامع انتخاباتی این فدراسیون ها منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان، طبق ابلاغ دکتر محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان، علی رغبتی سرپرست فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری، غلامرضا پارسا سرپرست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، موسی لنکرانی سرپرست فدراسیون سوارکاری و فرهاد نیکوخصال سرپرست فدراسیون هنرهای رزمی و کونگ فو شدند و وظیفه دارند مجامع انتخاباتی این فدراسیون ها را طبق برنامه ریزی برگزار کنند.
 

کد مطلب 2198640

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه