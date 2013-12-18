به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان، طبق ابلاغ دکتر محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان، علی رغبتی سرپرست فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری، غلامرضا پارسا سرپرست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، موسی لنکرانی سرپرست فدراسیون سوارکاری و فرهاد نیکوخصال سرپرست فدراسیون هنرهای رزمی و کونگ فو شدند و وظیفه دارند مجامع انتخاباتی این فدراسیون ها را طبق برنامه ریزی برگزار کنند.

