بیشتر اعتبارات دانشگاه تبریز صرف هزینه های پرسنلی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز آژیده ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری آذربایجان شرقی افزایش منابع مالی برای تولیدات پژوهشی در دانشگاه تبریز را ضروری دانست و افزود: برای افزایش تولیدات پژوهشی دانشگاه باید منابع مالی تعیین شود.

وی افزود: در طی سال های اخیر بیش از یک هزار نفر برای تحصیلات تکمیلی به کشورهای خارجی رفته اند و ایجاد پردیس ها در سطح استان می تواند برای تامین مالی دانشگاه و همچنین جلوگیری مهاجرت دانشجویان برای تحصلات تکمیلی باشد.

رئیس دانشگاه تبریز با اشاره به تعداد دانشجوهای دانشگاه تبریز گفت: در این دانشگاه حدود 20 هزار دانشجو مشغول به تحصیل هستند که بیش از 40 درصد این تعداد را دانشجویان تحصیلات تکمیلی تشکیل داده اند.

آژیده تعداد هیئت علمی دانشگاه تبریز را ششصد و 65 نفر ذکر کرد و گفت: به طور میانگین در هر سال هر هیئت علمی دو مقاله تولید می کند و شش پژوهشکده در زمینه های مختلف فعال است.

وی وجود بیش از دویست و 50 آزمایشگاه و کارگاه و همچنین شش قطب علمی را از دیگر امکانات این دانشگاه دانست.