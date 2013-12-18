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۲۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۷:۱۴

احسانی:

تسهیلات سرمایه گردش واحدهای تولیدی مازندران تامین می شود

تسهیلات سرمایه گردش واحدهای تولیدی مازندران تامین می شود

سوادکوه - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار مازندران از ارائه تسهیلات سرمایه در گردش مورد نیاز برای افزایش تولید واحدهای صنعتی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی احساني عصر چهارشنبه در بازدید از شهرک صنعتی شورمست سوادکوه گفت: اين شهرك صنعتي تنها شهرکی است که با توجه به سهولت دسترسی و نزدیکی به راه آهن و راه سراسری استانی به سایر استانهاي همجوار، دارای ارزش ويژه اي است.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری مازندران افزود: با بهره گیری از نیروهای تحصیل کرده فاقد شغل در استان ، میتوان از مزیت های نیروهای تحصیل کرده که دارای مهارت , تعهد و طي کردن آموزش بهره مند شد.

وی بیان داشت: اگر واحدهای تولیدی که در سه شیفت در حال فعالیت هستند در حوزه سرمایه در گردش دچار مشکل باشند از اعتبارات و تسهیلات مورد نیاز برای افزایش تولید و اشتغال واحدهای تولیدی و صنعتی بهره مند خواهند شد.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری مازندران تصریح کرد: پروژه های خط انتقال برق و گاز شهرک با مساعدت دستگاههای اجرایی، در آینده اي نزديك انجام خواهند شد.

معاون برنامه ريزي استانداري از 3 واحد توليدي گل سفيد البرز ، توليدكننده روغن نباتي و روغن كشي ، شركت لوله وحيد توليدكننده لوله هاي ساختماني و فاضلاب وكيت انشعاب فاضلاب خانگي و شركت الاشت توليد انواع لبنيات و ماء الشعير و ظروف فوم بازديد كرد.

در مجموع اين سه واحد توليدي و صنعتي 720 ميليارد ريال سرمايه گذاري نموده اند كه براي 540 نفر نيز اشتغال ايجاد شده است.

کد مطلب 2198645

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