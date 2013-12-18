تسهیلات سرمایه گردش واحدهای تولیدی مازندران تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی احساني عصر چهارشنبه در بازدید از شهرک صنعتی شورمست سوادکوه گفت: اين شهرك صنعتي تنها شهرکی است که با توجه به سهولت دسترسی و نزدیکی به راه آهن و راه سراسری استانی به سایر استانهاي همجوار، دارای ارزش ويژه اي است.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری مازندران افزود: با بهره گیری از نیروهای تحصیل کرده فاقد شغل در استان ، میتوان از مزیت های نیروهای تحصیل کرده که دارای مهارت , تعهد و طي کردن آموزش بهره مند شد.

وی بیان داشت: اگر واحدهای تولیدی که در سه شیفت در حال فعالیت هستند در حوزه سرمایه در گردش دچار مشکل باشند از اعتبارات و تسهیلات مورد نیاز برای افزایش تولید و اشتغال واحدهای تولیدی و صنعتی بهره مند خواهند شد.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری مازندران تصریح کرد: پروژه های خط انتقال برق و گاز شهرک با مساعدت دستگاههای اجرایی، در آینده اي نزديك انجام خواهند شد.

معاون برنامه ريزي استانداري از 3 واحد توليدي گل سفيد البرز ، توليدكننده روغن نباتي و روغن كشي ، شركت لوله وحيد توليدكننده لوله هاي ساختماني و فاضلاب وكيت انشعاب فاضلاب خانگي و شركت الاشت توليد انواع لبنيات و ماء الشعير و ظروف فوم بازديد كرد.

در مجموع اين سه واحد توليدي و صنعتي 720 ميليارد ريال سرمايه گذاري نموده اند كه براي 540 نفر نيز اشتغال ايجاد شده است.