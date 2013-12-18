بررسی طرح تشکیل سازمان مدیریت  برنامه ریزی و طرح انتقال پایتخت در دستور کار مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه،‌سه شنبه و چهارشنبه هفته آینده جلسه علنی خواهد داشت و دستور کار صحن علنی مجلس نیز در هفته آتی به این به شرح ذیل است:

ابتدا ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح تشکیل سازمان مدیریت ، برنامه‌ریزی و بهره‌ وری، و سپس گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل‌و چهارم (44) قانون اساسی (اعاده شده از شورای نگهبان)،گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اعاده شده از شورای نگهبان) دو اصلاحیه و جایگزین دارد.

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح استفساریه جزء (1 - 5) قوانین بودجه سالهای 1391 و 1392 کل‌کشور،گزارش‌کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درمورد طرح انتقال پایتخت،گزارش کمیسیون انرژی درمورد طرح حمایت از صنعت برق کشور در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

همچنین گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی،گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری درمورد طرح نظام رتبه‌بندی معلمان،گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان،گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی درمورد طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1387 ، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه تعیین حریم حفاظتی - امنیتی اماکن و تاسیسات کشور و گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاریهای‌اقتصادی (اکو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمرکی نیز در دستور کار صحن علتی در هفته آینده قرار دارد.