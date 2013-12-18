محدودیت شدید علیه زندانیان /آخرین وضعیت زائران بحرینی در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المنامه، یوسف المحافظه مسئول مرکز حقوق بشر بحرین تاکید کرد: بر اساس اطلاعات موجود، زندانیان ساختمان شماره چهارم زندان"جو" از قطعی آب از یک هفته قبل رنج می برند و مسئولان زندان به طور عمدی آب را قطع کرده اند.

از سوی دیگر منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین اعلام کردند: تعداد زندانیان در این زندان بیش از ظرفیت آن است.در حالی که ظرفیت این زندان حدود 1201 نفر است در این زندان 1608 زندانی به سر می برند.

خبر دیگر اینکه صلاح المالکی سفیر بحرین در عراق اعلام کرد: در اثر حملات موشکی به کربلا هیچ بحرینی آسیب ندیده است.

از سوی دیگر زائران بحرینی در کربلا ضمن تایید انفجارهای قوی در نزدیکی هتلهای محل اقامت خود اعلام کردند: این موشک ها به مناطق غیر مسکونی اصابت کرده است.

این در حالی است که خیابانهای بحرین روز گذشته نیز عرصه تظاهرات گسترده مخالفان بود.