دانشگاه آزاد نياز فوري به كيفي سازي دارد/ شايسته سالاري شعار من بود

به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا رضايي عصر چهارشنبه در مراسم توديع خود از سمت رياست منطقه 22 دانشگاه آزاد، عنوان كرد: روساي قبلي دانشگاه بدون هيچ چشم داشتي برای اعتلاي دانشگاه آزاد همدان تلاش كردند و اعتقاد سيستمي به نحوه مديريت دانشگاه آزاد دارم.

عليرضا رضايي با اشاره به اينكه دانشگاه آزاد اسلامي بايد در جهان نام آور شود، افزود: از سال 83 عضو هيات علمي دانشگاه بودم و مسئوليت معاونت آموزشي و رياست دانشكده علوم انساني را برعهده داشتم و از سال 91 تا كنون نيز مسئوليت رياست واحد همدان و منطقه 22 دانشگاه آزاد به عهده من بوده است.

وي اذعان داشت: هدف اصلي ام در اين مدت خدمت در اين مسئوليت كيفي سازي آموزش وپژوهش بوده است و اين دانشگاه نياز فوري به كيفي سازي دارد.

وضع درآمدهاي مالي دانشگاه آزاد همدان در سال هاي اخير مناسب نبود

رئيس سابق دانشگاه آزاد همدان با اشاره به اينكه وضع درآمدهاي مالي دانشگاه آزاد همدان در سال هاي اخير مناسب نبوده است، افزود: نياز به افزايش رشته هاي تحصيلات تكميلي احساس مي شود و گلوگاه دانشگاه را مي توان تاسيس رشته هاي جديد در آن بيان كرد.

رضايي اذعان داشت: تشكيل پرونده ايجاد رشته در واحدهاي آموزشي پروسه اي زمان گير است و موفق شديم 40 رشته جديد را در دانشگاه تاسيس کنیم و 20 رشته جديد را نيز در دست ارائه داريم كه اگر نيمي از آنها هم محقق شود تحول بزرگي در دانشگاه روي خواهد داد.

وي با اشاره به اينكه بايد در دانشگاه از افرادي استفاده كرد كه جايگاه و لياقت علمي آن را داشته باشند ،اظهار داشت: شايسته سالاري شعار من بود و دانشگاه آزاد در سال هاي اخير با نگرشي مواجه بود كه برخي در درون دولت با دانشگاه مخالف بودند كه با روي كار آمدن رئيس جديد اين موضوع برطرف شده است.

معاون پژوهشي دانشگاه نیز در اين مراسم به دفاع از عملكرد پژوهشي رئيس سابق دانشگاه آزاد همدان پرداخت و عنوان كرد: وب سايت معاونت پژوهشي ساماندهي شد و فيبر نوري در دانشگاه آزاد گسترش يافت و به تجهيز لابراتور هاي موجود اقدام کرديم.

مجوز تاسيس رشته هاي جديد در دانشگاه آزاد همدان كسب شده است

عليرضا اسفندياري اذعان داشت: 600 ميليون تومان تجهيزات براي دانشگاه خريداري شده است و مجوز تاسيس رشته هاي جديد نيز كسب شده است در اين مدت مجوز ايجاد مركز رشد و شركت هاي دانش بنيان نيز كسب شد.

معاون آموزشي دانشگاه آزاد همدان نيز در اين مراسم به دفاع از عملكرد آموزشي رياست سابق دانشگاه آزاد پرداخت.

اصغر سيف با اشاره به اينكه در دانشگاه آزاد همدان 15 هزار دانشجو مشغول تحصیل هستند، گفت: كميته كاهش وابستگي منابع مالي دانشگاه از شهريه دانشجويي تشكيل و به كنترل و ساماندهي هزينه و منابع انساني دانشگاه پرداخته و فيش هالي حقوقي نيز الكترونيكي شد.

وي اذعان داشت: 31 هزار نفر از دانشگاه آزاد همدان مدرك دريافت كرده اند و در حال حاضر نيز 40 رشته جديد مورد تصويب قرار گرفته و20 رشته نيز در حال ارائه به وزارت علوم است كه يكي از مهم ترين اين رشته كارشناسي ارشد بيولوژي خواهد بود.

ايجاد رشته هاي جديد باید اولويت هر دانشگاهي قرار گيرد

معاون آموزشي دانشگاه آزاد همدان با اشاره به اينكه ايجاد رشته هاي جديد اولويت هر دانشگاهي بايد قرار گيرد، اظهار داشت: طرح آموزش رسانه اي يكي از مهم ترين طرح هاي ايجاد شده در سيستم آموزشي دانشگاه در اين مدت بوده است.

گفتني ايست عليرضا رضايي 11 ماه مسئوليت سرپرستي و رياست دانشگاه آزاد همدان را برعهده داشت كه در بين روساي اين دانشگاه از ابتدای تاسیس تاكنون كمترين ميزان مسئولیت را عهده دار بوده است.