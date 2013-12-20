به گزارش خبرنگار مهر، موضوع سرقت های علمی و ادبی از مشکلات مزمن جامعه علمی کشور محسوب می شود و براین اساس پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی سعی دارد برای این موضوع از طریق طراحی و تولید نرم‌افزاری کارآمد، راهکار مناسب ارائه کند.

براین اساس طراحی نرم‌افزار ضد سرقت علمی برای مقالات در پژوهشکده ict جهاد دانشگاهی در دستور کار قرار گرفته است که با همکاری پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران اجرائی خواهد شد.

در این زمینه معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی با اشاره به اینکه طراحی این نرم‌افزار از شش ماه پیش با همکاری پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران کلید خورده افزود: یک تیم متخصص از فارغ التحصیلان دکتری و کارشناسی ارشد در رشته های هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات برای طراحی این نرم‌افزار فعالیت می‌کنند.

دکتر شقاقی با اشاره به اینکه چنین نرم‌افزاری برای مقالات و پایان نامه ها به زبان انگلیس وجود دارد، افزود: تلاش می‌کنیم این نرم‌افزار با توجه به کثرت تولید مقالات علمی در داخل کشور به زبان فارسی نیز طراحی و تولید شود تا به بسیاری از مشکلات مبتلا به جامعه علمی و دانشگاهی پاسخ درخور داده شود.

وی با اشاره به اینکه این نرم‌افزار می تواند برای دانشگاهها و مراکز علمی بسیار ارزشمند و سازنده باشد، افزود: تلاش این است که این نرم‌افزار تا چند ماه آینده نهائی و استفاده از آن برای جامعه قابل استفاده باشد.

معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی از انجام بیش از 50 پروژه پژوهشی در این پژوهشکده خبر داد و گفت: این پروژه ها از طریق گروههای سه گانه پژوهشی توسعه مدلهای کسب و کار، گروه پژوهشی سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته و گروه پژوهشی دیجیتال انجام می‌شود.