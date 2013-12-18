بهترین راهبرد در اسلامی بودن دانشگاه اصرار بر وحدت حوزه و دانشگاه است

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام علی دشتکی عصر چهارشنبه در مراسم بزرگداشت شهید مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه اظهار داشت: حوزه و دانشگاه برای تولید فکر و اندیشه اسلامی در جامعه باید با هم در ارتباط بوده و تعامل حوزه و دانشگاه نباید فقط در شکل و ظاهر باشد بلکه بهترین راهبرد و راهکار برای اسلامی بودن دانشگا ها اصرار بر وحدت حوزه و دانشگاه است.

وی عنوان داشت: اسلامی شدن مراکز علمی مانند دانشگاه و تبدیل آن به خواست و فرهنگ عمومی و اجتماعی در جامعه نیز در گرو وحدت حوزه و دانشگاه و ارتباط و هماهنگی این دو نهاد با یکدیگر بوده و باید در دانشگا ها گفتمان های دینی برای رسیدن به این هدف برگزار شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان همدان در ادامه سخنانش ابراز داشت: در کنار هم بودن علم و اندیشه و خودسازی راهبردی در رسیدن به هدف والای انسانی که سعادت مادی و معنوی است تاثیر گذار بوده و این هدف نیز با نگاه اسلامی و دینی و قرآنی به زندگی محقق می شود.

حجت الاسلام دشتکی محور نجات بخش انسان را دو بال نجات بخش قرآن و اهل بیت (ع) عنوان کرد و بیان داشت: فتح قله های علمی باید درچهار چوب قرآن و اهل بیت (ع) انجام شود و وحدت حوزه و دانشگاه نیز بر اساس این نگاه استوار است.

وی با اشاره به اینکه باید همه حرکت های علمی در چهار چوب قرآن و سیره اهل بیت (ع) باشد، اظهار داشت: علم و اندیشه انسان را به هدف اصلی خود در زندگی رسانده و حوزه و دانشگاه دو محور اصلی در تولید فکر و اندیشه در جامعه هستند و نگاه اسلامی به دانشگاه موجب رسیدن به هدف والای انسانی یعنی سعادت مادی و معنوی می شود.

شهید مفتح مصداق بارز جهاد علمی در جامعه بود

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان همدان در ادامه به شهید آیت الله مفتح را الگویی مناسب در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه معرفی کرد و بیان داشت: شهید مفتح مصداق بارز جهاد علمی در جامعه بوده و همه ما باید وی را به عنوان الگویی در ترویج دین در جامعه قرار دهیم.

حجت الاسلام دشتکی با بیان اینکه امروز جنگ بین کفر و عدل دیگر فیزیکی نسیت، عنوان داشت: امروز با هجمه های جنگ فرهنگی در جامعه روبرو هستیم و سازمان تبلیغات اسلامی در مقابله با هجمه های فرهنگی باید مانند اتاق فکر در جامعه عمل کند.

وی از تشکیل پایگاه بسیج در اداره تبلیغات اسلامی استان همدان، گفت: تشکیل پایگاه های بسیج در اداره تبلیغات اسلامی استان همدان یکی از اشکال مقابله با جنگ نرم و هجمه های فرهنگی دشمنان بوده و این پایگاه در سالروز شهادت شهید مفتح به نام وی افتتاح می شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان همدان با اشاره به اینکه دشمنان امروز با اصل دین و ترویج دین و قرآن ر جامعه مشکل دارند، افزود: این پایگاه می تواند زمینه مناسبی برای فعالیت مبلغان و کارکنان اداره تبلیغات اسلامی در مقابله با هجمه های فرهنگی دشمنان باشد.

حجت الاسلام دشتکی با بیان اینکه در حال حاضر 40 نفر از کارکنان اداره تبلیغات اسلامی استان همدان عضو بسیج هستند، اظهار داشت: تشکیل حلقه های صالحین بسیج می تواند به عنوان تغذیه کننده فرهنگی و قرار گاه فرهنگی در زمینه ترویج مسائل دینی و مقابله با جنگ نرم دشمنان باشد.