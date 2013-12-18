اتحادیه چاپ و کانونهای تبلیغاتی آذربایجان غربی تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقان عصر چهارشنبه در جلسه کمیسیون نظارت آذربایجان غربی از تشکیل اتحادیه استانی چاپ و کانون های تبلیغاتی در ارومیه طی آینده نزدیک خبر داد و افزود: این اتحادیه در راستای ساماندهی صنف چاپ و رسته های صنفی هم سنخ تشکیل می شود.

وی اظهار داشت: این در حالی است که بر اساس مفاد قانون نظام صنفی مصوبه تشکیل اتحادیه استانی چاپ و کانون های تبلیغاتی در ارومیه جهت موافقت و تصویب هیئت عالی نظارت به دبیرخانه مرجع ارجاع و پس از اخذ مصوبه از این هیئت قابلیت اجرا و تشکیل اتحادیه خواهد داشت.

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی ضمن تاکید بر ضرورت تشکیل اتحادیه مستقل برای صنف چاپ در استان، اعلام کرد: در حال حاضر 300 واحد صنفی در زمینه چاپ در سطح استان فعال بوده که از این تعداد 135 مورد کانون آگهی و تبلیغاتی و 165 مورد واحد چاپی در رسته های مختلف هستند.

دهقان در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص تشکیل اتحادیه استانی صادرکنندگان فرش دستباف آذربایجان غربی، عنوان کرد: با توجه به ثبت برند ملی و جهانی برای فرش های تولید شده از جمله ریزماهی خوی، ایجاد اتحادیه صادراتی برای ساماندهی، حمایت و پیشبرد بیش از پیش موضوع صادرات فرش دستباف استان ضروری است.

وی با بیان اینکه دبیرخانه کمیسیون نظارت با همکاری گروه فرش سازمان، اتاق اصناف ارومیه و تجار فرش آذربایجان غربی طی جلسه ای موضوع را بررسی و گزارش آن را ارائه می کنند، ادامه داد: همچنین تغییر عنوان اتحادیه صنفی شیشه بران و تاسیسات ساختمانی به اتحادیه صنفی تاسیسات ساختمانی نیز مورد تصویب قرار گرفت.

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی یادآور شد: در راستای ساماندهی رسته های صنفی که در حال حاضر در دست بررسی توسط دبیرخانه کمیسیون نظارت و اتاق اصناف است، رسته های همگن با این اتحادیه شناسایی و جهت ایجاد تغییرات لازم به کمیسیون نظارت اعلام شود.