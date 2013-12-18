شركت سالانه 180 هزار نفر در برنامه هاي مجتمع ياوران مهدي/ برگزاري دوره آموزش مجازي مهدويت ويژه خبرنگاران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسين احمدي قمي شامگاه چهارشنبه در نشست خبري كه در محل مجتمع فرهنگي و آموزشي ياوران مهدي قم برگزار شد با بيان اينكه اين مجتمع با هدف برگزاري كلاس هاي بصيرت افزايي و آموزش مباني دين و تشيع احداث شده است بيان كرد: مجتمع فرهنگي آموزشي ياوران مهدي به طور رسمي در سال 1386 با 18 هزار مترمربع زير بنا افتتاح شده است.



وي با اشاره به برگزاري كلاس ها و برنامه هاي مختلف با موضوع مهدويت در اين مجتمع ادامه داد: به طور ميانگين سالانه 180 هزار نفر در برنامه هاي اين مجتمع حضور داشته اند.



مدير مجتمع فرهنگي آموزشي ياوران مهدي بيان كرد: از ابتداي افتتاح اين مجتمع تاكنون 810 هزار نفر از برنامه هاي اين مجتمع استفاده و 5 هزار و 12 برنامه با موضوع مهدوي و 9 هزار و 161 برنامه با موضوعات متفرقه در اين مجتمع برگزار شده است.



احمدي قمي با اشاره به تخفيفاتي كه جهت حضور دانش آموزان و نوجوانان در اين مجتمع ارائه مي شود ادامه داد: مجتمع فرهنگي آموزشي ياوران مهدي به دنبال كسب سود نيست و بيشتر در نظر دارد كه افراد با شركت در كلاس هاي اين مجتمع با آموزه هاي مهدوي آشنا شوند.



وي به برنامه هاي آينده اين مجتمع اشاره و گفت: برگزاري طرح بين المللي فرصت مطالعاتي براي انديشمندان جهان اسلام به منظور آشنايي با آموزه هاي مهدوي، ارائه طرح ها و برنامه هاي فرهنگي در قالب بلوتوث و همچنين برگزاري مسابقات فرهنگي و هنري از جمله برنامه هاي اين مجتمع است.



مدير مجتمع فرهنگي آموزشي ياوران مهدي ادامه داد: ايجاد گروه هاي فرهنگي با مشاركت مركز تخصصي مهدويت با استفاده از طلاب فعال و كارشناسان مهدوي نيز از ديگر برنامه ها است كه اين افراد در شب هاي چهارشنبه و جمعه در مسجد مقدس جمكران جوانان را با آموزه هاي مهدوي آشنا مي كنند.



وي همچنين به برگزاري دوره مجازي مهدويت ويژه خبرنگاران در آينده اي نزديك خبر داد و بيان داشت: خبرنگاران استان قم از طريق آموزش مجازي در اين طرح شركت كرده كه بعد از پايان دوره 10 درصد از برگزيدگان هدايايي همچون كمك هزينه عتبات دريافت خواهند كرد.



احمدي قمي از برگزاري جشنواره خوشنويسي خبر داد و گفت: به مناسبت نهم ربيع الاول جشنواره خوشنويسي با موضوع دعا و مطالب زيبا پيرامون مهدويت برگزار مي شود.

