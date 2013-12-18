آمادگي شهرداري قم براي تكميل تالار مركزي شهر قم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلبري در سي و سومين جلسه شوراي اسلامي شهر قم كه با حضور مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان به تبيين مباحث فرهنگي در حوزه‌هاي مختلف پرداخته شد، گفت: تعاملات خوبي بين مديريت شهري و اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي برقرار شده است كه امیدواریم اين همكاري‌ها همچنان ادامه يابد.

وي با اشاره به ركود ساخت و ساز پروژه تالار مركزي شهر قم در بلوار امام موسي‌صدر به علت كمبود اعتبارات پيشنهاد كرد اين مجموعه به شهرداري واگذار شود تا هر چه زودتر تكميل شود و براي فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري مورد استفاده قرار گيرد.

شهردار قم افزود: علاوه بر اينكه سند زمين‌ پروژه تالار مركزي شهر قم به نام شهرداري است، عوارض ساخت اين پروژه نيز به شهرداري پرداخته نشده است.

وي تاكيد كرد: ما آمادگي داريم تا اين پروژه را تحويل بگيريم و به سرعت آنرا براي اهداف مورد نظر آن آماده بهره‌برداري كنيم.

مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان قم نيز در اين جلسه با بيان اينكه قرار بود پروژه تالارمركزي شهر قم تا ارديبهشت امسال به پايان برسد، ابراز داشت: با توجه به وضعيت اعتباري نامناسب موجود، اين كار به عقب افتاد.

وي اذعان كرد: از ابتداي سال 92 اعتباري به اين پروژه تخصيص داده نشده است و پروژه بسيار كند به پيش مي رود.

مدير عامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قم عنوان برتر را كسب كرد

مدير عامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قم از سوي اتحاديه سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري‌هاي كشور عنوان برتر را كسب كرد.

طي نامه‌اي از سوي مهندس عبادي مدير عامل اتحاديه سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري‌هاي كشور خطاب به شهردار قم، مدير عامل تلاش‌گر، سخت‌كوش و توانمند سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قم به عنوان مديرعامل نمونه و برتر كشور معرفي شد.

اختصاص اين عنوان با توجه به بررسي‌ها، تحقيقات و ارزش‌يابي‌هاي كارشناسان خبره اتحاديه پايانه‌هاي كشوري و سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور به مناسبت 26 آذر تعيين شده است.

در بخشي از اين نامه آمده است: ضمن تمجيد از مدير عامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قم به نحو مقتضي و احسن دستور فرماييد افتخار مذكور در پرونده خدمتي مرتضي عزتي مدير عامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قم درج شود.

تحقق بودجه‌هاي پيش‌بيني و مصوب شده سازمان، اجراي پروژه‌هاي عمراني تعريف شده سازمان در زمان مربوط به خود مانند مجتمع خدماتي رفاهي شهر به وسعت 700 متر مربع در پاركسوار شمالي شامل رستوران، محل سوغات و محلي براي تامين مايحتاج اوليه زائر و مسافر، ساخت بلواري به عرض 40 متر و به طول 500 متر با احداث دو ميدان مسافر و مهاجر، احداث خوابگاه مجهز براي رانندگان اتوبوس، ميني بوس و تاكسي‌هاي برونشهري، شروع تملك توسعه 192 هزار متري پايانه مركزي كوثر واقع در حاشيه اتوبان قم تهران، شروع ساخت پروژه سايبان 3 هزار متر مربعي در محوطه پايانه مركزي براي استفاده زائران،‌ مسافران و مجاوران، راه‌اندازي سيستم كامپيوتري درآمد، راه‌اندازي انبار بار در پايانه مركزي و توسعه فضاي سبز به وسعت 2 هزار متر مربع از جمله اقدامات سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قم است.

استفاده از ساير منابع بودجه‌اي از شهرداري و استانداري، استفاده از تمام ظرفيت و توان پرسنل سازمان اعم از معاونان، مديران و مسئولان، اكرام ارباب رجوع و تامين رفاه و امنيت براي مجاوران و مسافران از معيارهاي ديگري است كه براي انتخاب مديرعامل نمونه سازمان در نظر گرفته مي‌شود.

سال گذشته 3 ميليون و 2 هزار و 400 نفر از پايانه‌‌هاي مسافربري شهرداري قم به شهرهاي مختلف اعزام شدند و حدود بيش از 50 هزار نفر از مسافران و زائران براي مكه مكرمه و عتبات عاليات ازداخل پايانه مركزي اعزام شده‌اند و از خدمات اين حوزه استفاده كردند.

سال گذشته همچنين بيش از 600 هزار نفر در قالب كاروان‌ها و هيئت‌ها به پاركسوار شمالي مراجعه و از خدمات آنجا استفاده كردند.

سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قم با تدبيري مناسب توانسته هزينه‌هاي جاري خود را مانند آب، برق و گاز و... را 4 درصد كاهش دهد.