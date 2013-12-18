30 هزار نسخه کتاب به کتابخانه مرکزی اردبیل اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، صادق فرهمندامین عصر چهارشنبه در جلسه توسعه کتابخانه های عمومی اردبیل اضافه کرد: با این میزان افزایش هم اکنون کتب موجود در مخزن این کتابخانه به حدود 80 هزار نسخه افزایش یافته است.

وی با اشاره به افزایش 22 هزار نسخه ای مخزن کتابخانه مرکز اردبیل طی هشت ماهه اول سال ادامه داد: طی هفته جاری نیز بالغ بر هفت هزار نسخه کتب به کتابخانه مرکزی اردبیل تحویل شده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان تاکید کرد که این تعداد کتب بنا به درخواست کتابخانه ای عمومی اردبیل از اداره کل منابع نهاد کتابخانه های عمومی ارسال شده است.

وی با بیان اینکه این کتب در روزهای آینده پس از طی مراحل آماده سازی در واحد فنی کتابخانه مرکزی اردبیل، در مخزن این کتابخانه قرار خواهند گرفت، یادآور شد: تلاش می کنیم کتب مورد نیاز شهروندان، کتاب دوستان و پژوهشگران در کمترین زمان ممکن در اختیار آنها قرار گیرد.

فرهمندامین ابراز امیدواری کرد که نهاد کتابخانه های عمومی استان اردبیل با نیازسنجی جامعه فرهنگی و شناسایی کتاب های مورد استقبال مخاطبان، موجبات غنی سازی بیش از پیش کتابخانه های استان را فراهم کند.

به گفته وی کتابخانه مرکزی اردبیل با ارائه خدمات به بیش از 22 هزار و 600 نفر از اعضای فعال خود و سایر شهروندان متقاضی، توانسته است به عنوان کتابخانه برتر کشور انتخاب شود.