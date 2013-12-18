7500 نفر در مدارس قرآنی زنجان تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر نظری ظهر چهارشنبه در همایش سفیران نور همچنین با اشاره به فعالیت 114 مدرسه قرآنی فوق برنامه ای در زنجان افزود: 27 هزار و 500 نفر در مراکز قرآنی آموزش و پرورش زنجان در قالب مدارس قرآنی برنامه ای و فوق برنامه ای فعالیت می کنند.



وی ادامه داد: بر اساس آمار 20 هزار نفری دانش آموزان در مراکز قرآنی فوق برنامه ای، آموزش و پرورش درصدد افزایش مهارت های قرآنی دانش آموزان است.



مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان یادآور شد: از زمان اجرای طرح نهضت ملی حفظ قرآن کریم در سال 90سالانه 25 درصد دانش آموزان استان زنجان در سامانه مجازی مرتبط با طرح ثبت نام کرده اند که بیش از 10هزار نفر موفق به اخذ گواهی حفظ نیم جزء تا حفظ کل قرآن کریم شده اند.



نظری افزود: با جذب 64 نفر از نخبگان قرآنی در راستای اجرای طرح نهضت قرآنی بستر مناسبی برای توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه به ویژه آموزش و پرورش فراهم شده است.