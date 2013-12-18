به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهور، رئیس جمهور سهشنبه شب در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر تلاش در راستای تحقق فرامین و رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ، بیانات معظمله در جلسه اخیر اعضای این شورا با ایشان را هدایتگر توصیف کرد و گفت: دولت مصمم به اجرایی کردن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است و سایر قوا و دستگاهها نیز توجه دارند که باید مصوبات این شورا را اجرایی کنند.
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت اولویتبندی در پرداختن به مسائل و موضوعات گوناگون در شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصریح کرد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند شورای عالی انقلاب فرهنگی مرکز سیاستگذاری فرهنگی کشور است و ما نباید با پرداختن به برخی موضوعات که دارای اهمیت کمتری است، از وظیفه اصلیمان فاصله بگیریم.
روحانی افزود: سیاستها و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی میبایست دارای استحکام کافی باشد و ضمناً قابلیت اجرایی داشته باشد. همچنین باید توجه داشت که منابع بودجهای و مالی کشور محدود است و باید برای هزینه کرد آن اولویتبندی را مدنظر داشته باشیم.
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت، اولویتبندی نسبت به مسائل فرهنگی و تدوین سیاستهای لازم خاطرنشان کرد: یکی از مسائل پیشروی ما این است که چگونه بر حُسن اقدامات و حرکتهای فرهنگی در کشور نظارت و تسلط داشته باشیم.
روحانی با اشاره به برنامهریزیها و تهاجم فرهنگی دشمن علیه ملت ایران، اظهار داشت: ما باید به فکر نسل جوان باشیم و به گونهای برنامهریزی کنیم تا آنها بتوانند در برابر این هجمه ایستادگی و مقاومت کنند.
رئیس جمهور افزود: نظارت بر روند اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باید با استفاده از شاخصهای مناسب انجام شده و میزان اثرگذاری این سیاستها مورد ارزیابی قرار گیرد. ارزیابی کار شورای عالی انقلاب فرهنگی باید با اخذ نظرات مردم انجام شده و تأثیرات سیاستها باید در فرهنگ عمومی مشاهده شود. همچنین در امر سیاستگذاری باید به بدیلهای ممکن توجه شود تا اگر مصوبات شورا در روند اجرا دچار اشکال بود، مبتنی بر بدیلها نسبت به آنها بازنگری صورت گرفته و تکامل پیدا کنند.
روحانی با تأکید بر لزوم تلاش اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تحقق فرامین و توصیههای رهبر معظم انقلاب، گفت: در این راستا هم سیاستهای گذشته باید اصلاح یا تکمیل و اجرایی شود و هم برای مواردی که تاکنون درخصوص آنها سیاستی اتخاذ نشده، به دنبال تدوین سیاستهای لازم باشیم به گونهای که تا سال آینده بتوانیم گزارشی از عملکرد موفق در زمینه تحقق منویات رهبری ارائه دهیم.
روحانی تأکید کرد: چگونگی فعالیتها، عملکرد و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی میتواند از طریق نظرسنجی مورد ارزیابی قرار گیرد تا ما بتوانیم در آینده نقصها و ایرادها را برطرف کرده و با شیوهای بهتر و کاملتر حرکت کنیم.
اقدامات شهید مفتح نقطه عطفی در حرکتهای انقلاب اسلامی
روحانی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن بیست و هفتم آذرماه، روز وحدت حوزه و دانشگاه و گرامیداشت یاد و خاطره شهید دکتر مفتح، گفت: شهید مفتح از شخصیتهای برجسته حوزه و دانشگاه بود که تلاشهای فراوانی در جریان مبارزات انقلاب اسلامی و همچنین در زمینه ایجاد تحول در حوزه و دانشگاه به انجام رساند.
رییس جمهور با بیان اینکه اقدامات شهید مفتح در حرکتهای انقلاب اسلامی بویژه در عید فطر سال ۵۷ بسیار تأثیرگذار بود، افزود: شهید مفتح در کنار شهید مطهری و شهید بهشتی از بنیانگذاران روحانیت مبارز در سال ۵۶ بود که موضوع وحدت حوزه و دانشگاه را به منظور نزدیکی این دو نهاد بزرگ علمی و فرهنگی پایهریزی و مطرح کرد که میتواند در تعالی علم و فرهنگ و اخلاق تأثیرگذار باشد.
روحانی تصریح کرد: در حکومت و دولت اسلامی، نیازهای جامعه تنها نیازهای مادی نیست، بلکه نیازهای اخلاقی، معنوی و دینی نیز در اولویت قرار دارند، از این رو حوزه و دانشگاه باید نیازهای مختلف جامعه را برطرف کرده و متکفل صیانت و حفظ معنویت، دین و اخلاق و اداره جامعه باشند و لذا در این مسیر این دو باید با هم قرابت بسیاری داشته باشند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه نهضت اسلامی در ایران، عاملی برای نزدیکی حوزه و دانشگاه بود، گفت: اتحاد و یکپارچگی حوزه و دانشگاه از سال ۱۳۴۲ بیش از گذشته به چشم میخورد و در دوران دفاع مقدس نیز با اختلاط خون طلبه و دانشجو به نقطه عطف خود رسید. شورای عالی انقلاب فرهنگی باید در جهت اتحاد این دو نهاد گامهای اساسی بردارد.
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