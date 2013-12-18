45 هزار واحد مسکن مهر در اردبیل هنوز تکمیل نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، مجيد خدابخش عصر چهارشنبه در جلسه شوراي مسكن استان اردبیل اضافه کرد: این تعداد در قالب مسکن مهر خود مالکین، تعاونی ها، مسکن مهر شهری و طرح های واقع در شهرهای بالای 25 هزار نفر و زیر 25 هزار نفر جمعیت است.

وی با بيان اينكه تعداد كل واحدهای مسكن مهر استان در قالب خود مالكين 27 هزار و 111 واحد بوده است، ادامه داد: از اين تعداد 21 هزار و 313 واحد تاكنون افتتاح و به افراد واجدشرايط واگذار شده و تعداد پنج هزار و 798 واحد نيز در حال اجرا است.

استاندار اردبیل تعداد واحدهاي اجرایی مسكن مهر از طريق شركت هاي تعاوني را نیز 12 هزار و 317 واحد عنوان كرد و ادامه داد: از اين تعداد شش هزار و 935 واحد افتتاح و به بهره برداتری رسیده و پنج هزار و 382 واحد نيز درحال احداث هستند.

وي تعداد واحدهاي مسكن مهر شهرهاي بالاي 25 هزار نفر جمعيت را 43 هزار واحد برشمرد و افزود: از این میزان هم 29 هزار واحد افتتاح و واگذار شده و 14 هزار واحد ديگر درحال احداث مي باشد.

خدابخش با اشاره به ساخت شش هزار و 500 واحد مسكن مهر در شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت استان تصريح كرد: از اين تعداد چهار هزار و 200 واحد به افراد واجد شرايط واگذار شده و دو هزار و 300 واحد نيز توسط دستگاه هاي ذيربط در حال احداث است .

وی همچنين تعداد واحدهاي مسكن مهر شهري استان اردبیل را 53 هزار و 700 واحد عنوان كرد و متذکر شد: از این مجموع نیز تاكنون تعداد 36 هزار و 700 واحد افتتاح و به مرحله بهره برداري رسيده و 17 هزار واحد ديگر همچنان در دست اجراست.

استاندار اردبيل با بیان اینکه از مجموع طرح های مسکن مهر این استان بالغ بر 98 هزار واحد افتتاح و به بهره برداری رسیده است، بر لزوم رفع موانع و مشكلات زيرساخت هاي پروژه هاي مسكن مهر و احداث مدارس، مساجد و ديگر امكانات رفاهي و خدماتي تاكيد كرد.

وی با اشاره به وضعيت مقاوم سازي مسكن روستايي در این استان بیان داشت: نوسازي تمامي واحدهاي مسكوني روستایي تا پايان برنامه پنجم توسعه از دغدغه هاي اصلي است و بايد بانك هاي عامل و دستگاه هاي اجرايي در جهت ارائه تسهيلات بانكي تعامل و تلاش کنند.