نباید با موضوعات مادی فردی را به سمت بسیجی شدن تشویق کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حبیبالله حسنی، چهارشنبه شب در همایش آموزشی و توجیهی فرماندهان و مدیران بسیج بنیاد شهید و امور ایثارگران، اظهار کرد: بسیج و فرهنگ بسیجی به معنای بهترین اخلاق، تدبیر و مدیریت سیاسی کشور است.
امام خمینی (ره) نماد بسیج است
وی ادامه داد: بسیج با ایجاد تعقل در درون و رشد و اعتلا جامعه یکی از مهمترین و بهترین ارکان نظام است و در این راستا امام خمینی (ره) نیز خود نماد بسیج بود.
قائم مقام نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و ایثارگران تصریح کرد: آگاهی سیاسی و اجتماعی برای بسیجیان اصلی اساسی است و در این زمینه قدرت بصیریت و دشمنشناسی یکی بسیجی باید بالا باشد.
حجت الاسلام حسنی با تاکید بر نگاه غیر تشکیلاتی نسبت به بسیج و بسیجیان افزود: نباید با بیان موضوعات مادی فردی را به سمت بسیجی شدن هدایت و تشویق کرد.
حرکت در مسیر استقلال و عزت نظام اسلامی
وی بیان کرد: بسیج به عنوان شجره طیبه انقلاب اسلامی تحت رهبری ولیامرمسلمین در مسیر استقلال و عزت نظام اسلامی حرکت می کند.
قائم مقام نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و ایثارگران تصریح کرد: ضرورت دارد امروز بسیج باید نگاهی تحولی نسبت به موضوعات داشته باشد و از اجرای برنامههای یکنواخت پرهیز کند.
حجت الاسلام حسنی بسیجیان را کارگزاران مقام معظم رهبری عنوان کرد و گفت: بسیجیان در اجرای امور باید با مسئولیتپذیری بالا سبب توسعه کشور در ابعاد گوناگون شوند و با هوش، بصیرت و استقامت انقلاب اسلامی را در سطح جهان پررنگ تر سازند.
نظارت و آموزش عقیدتی سیاسی
وی بیان کرد: نظارت و آموزش عقیدتی سیاسی دو رسالتی است که بنیاد شهید بر عهده دارد و در این میان تلاش شده تا یکی از آسیبهای مهم بنیاد که مربوط به مسئله نظارت است برطرف شود.
قائم مقام نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و ایثارگران با بیان اینکه سیاستهای بنیاد شهید باید به صورت روزانه مدیریت شود، افزود: بسیجیانی که در مجموعه بنیاد شهید فعالیت می کنند باید با درنظر گرفتن شرایط دولت، شرایط جهانی را به خوبی بشناسند و انتظارات مقام معظم رهبری را برآورده سازند.
به گفته وی خوشاخلاقی مدیران با عوامل زیرمجموعه به پویایی سازمان بسیج کمک می کند.
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