پلیس عراقی که خود را فدای زائران حسین(ع) کرد

به گزارش خبرگزاری مهر،پایگاه الیوم السابع در گزارشی به فداکاری یک پلیس عراقی که برای کم کردن تلفات انسانی عامل حمله انتحاری را در شمال بعقوبه در استان دیالی در آغوش گرفت پرداخته است.

این رسانه آورده است: ایوب خلف 34 ساله مسئول حمایت از کاروان زائران حسینی(ع) بود که از دیالی عازم کربلا هستند و به منظور کاستن از تلفات انسانی زائران عامل انتحاری را قبل از اینکه خود را منفجر کند در آغوش گرفت و هر دو با یکدیگر منفجر شدند.

این در حالی است که وزارت کشور عراق در واکنش به این اقدام فداکارانه پلیس عراقی با صدور بیانیه ای اعلام کرد: یکی از پرسنل فداکار پلیس پس از اینکه به عامل انتحاری مشکوک شد به سوی وی رفت و با در آغوش گرفتن وی این تروریست را وادار به منفجر کردن کمربند انفجاری اش کرد و ایوب خلف این پلیس فداکار و پدر دو کودک شش و 9 ساله نیز به شهادت رسید.